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Emanuele Tramacere
Traducido por

Inter, aprobado el balance de 2026: beneficio de 22,7 millones e ingresos de 517 millones pese al fracaso en la Champions. Segundo mejor resultado de la historia

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Otro balance cerrado con beneficios e ingresos récord. El Inter ha cerrado un ejercicio financiero histórico.

El Inter ha aprobado el proyecto de balance cerrado a 30 de junio de 2026 y los resultados financieros reflejan una tendencia positiva y, sobre todo, unos ingresos disparados como casi nunca en la historia del club.

El comunicado, publicado por el club nerazzurro, habla de hecho de un beneficio de 22,7 millones de euros, que se suma al beneficio de la pasada temporada, el segundo consecutivo, derivado sobre todo de unos ingresos récord. También vuelve a estar en positivo el patrimonio neto.

El resultado de hoy es muy importante porque llega después de una temporada récord, sí, por los resultados deportivos en Italia, con el doblete Scudetto-Copa Italia, pero increíblemente negativos en Europa con respecto a la temporada anterior. Chivu cayó en los playoff contra el Bodo/Glimt, mientras que Inzaghi alcanzó en la temporada anterior la final de la Champions League, con los consiguientes ingresos récord a los que también se sumaron los ingresos del Mundial de Clubes de la FIFA.


  • El comunicado, punto por punto

    El Consejo de Administración de F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha aprobado el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2025/26 durante la reunión celebrada hoy en la sede del club. Los resultados serán objeto de evaluación y aprobación por parte de la Junta General de Accionistas de F.C. Internazionale Milano S.p.A., que se celebrará antes de mediados de octubre.

    • Anuncios

  • Ingresos récord

    La cuenta de resultados de la temporada 2025/26 evidencia unos ingresos de 518 millones de euros, lo que supone el segundo mejor resultado de la historia del club tras el récord de la pasada temporada (567 millones de euros), que estuvo marcada por los ingresos extraordinarios garantizados por la participación en la FIFA Club World Cup y por alcanzar la final de la UEFA Champions League.

  • Útil por 22,7 millones

    El proyecto de balance se cierra en positivo con un beneficio neto de 22,7 millones de euros. Este valor se ha alcanzado gracias a la consolidación de la facturación y a una reducción de los costes de producción de cerca de 20 millones de euros, equivalente al 4%.

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  • INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS

    En lo que respecta a los gastos financieros del Grupo, durante el ejercicio fiscal en cuestión se materializó una reducción de los gastos financieros de aproximadamente el 50%, equivalente a 19 millones de euros, atribuible a la operación de refinanciación cerrada al término del año pasado. La nueva financiación se caracteriza por un coste del capital más reducido con respecto a la anterior.

    Además, cabe señalar que el club ha puesto en marcha un importante plan de inversiones para el desarrollo de las infraestructuras del Inter Training Center de Appiano Gentile y del Konami Women & Talent Center de Interello.

  • Durante el mercado de verano, la plantilla a disposición del técnico Cristian Chivu, en su segunda temporada como entrenador del Inter, se ha ampliado con la llegada de nuevos talentos internacionales para acompañar a un grupo consolidado que afronta su novena Champions League consecutiva y la Serie A como campeón de Italia.

    Al inicio de la temporada 2026/27 se ha firmado una nueva asociación con BBVA, entidad bancaria líder en el sector y caracterizada por una propuesta innovadora totalmente digital en Italia. BBVA es Official Sleeve Partner y Official Banking Partner del Inter, además de Front Jersey Partner de todos los equipos juveniles desde el Under 18 hacia abajo.

    Con determinación, ambición y espíritu competitivo, el Club afrontará todas las competiciones italianas y europeas, al tiempo que seguirá con su proceso de crecimiento y consolidación fuera del campo.

  • RECORTE DE COSTES, SUBEN LOS INGRESOS POR DÍA DE PARTIDO, MERCHANDISING Y TRASPASOS DE JUGADORES

    Los ingresos comerciales aumentaron un 7%, principalmente gracias al crecimiento de los ingresos por merchandising, impulsado por el nuevo modelo de negocio implementado con el socio Fanatics.

    Además, también aumentaron los ingresos de matchday, teniendo en cuenta la media por evento.

    Los ingresos por traspasos de jugadores aumentaron en 11 millones de euros, junto con una caída de 8 millones de euros en amortizaciones y depreciaciones de los derechos plurianuales de los futbolistas.

    La evolución del ejercicio fiscal permitió devolver a terreno positivo el patrimonio neto del Grupo hasta 10,4 millones de euros, desde una posición negativa de 12 millones de euros al cierre de las cuentas 2024/25.


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