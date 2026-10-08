El eco de las investigaciones sobre el escándalo del Manchester City no da señales de apaciguarse. Acusado como culpable de 114 cargos, el club inglés ha recurrido ahora y espera el resultado. Junto a él aguardan todos los futbolistas que han jugado para los Citizens a lo largo de los años y que ahora podrían verse afectados por las consecuencias de las acciones del club que fue de Pep Guardiola.





Entre ellos también está el defensa del Inter y capitán de Suiza, Manuel Akanji. El jugador de 31 años ganó dos títulos de campeón de Inglaterra, una Liga de Campeones y otra serie de trofeos durante su etapa al otro lado del Canal entre 2022 y 2025 y, tras la victoria por 3-0 de los helvéticos contra Macedonia del Norte en Lucerna, algunos periodistas le pidieron su opinión al respecto. Esto es lo que recogió el portal suizo Nau.



