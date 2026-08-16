El club expresó su enfado por los rumores que circulan a través de su página web oficial: "Las informaciones difundidas hoy por algunos medios de comunicación sobre el interés de nuestro club en el jugador del Chelsea FC Jamie Gittens carecen por completo de fundamento y no reflejan la verdad. Una vez más, declaramos con claridad que los intentos de manipular al Fenerbahce Sports Club mediante falsas afirmaciones sobre fichajes y agendas creadas artificialmente no tendrán ningún efecto.

"Fenerbahce lleva su estructura deportiva, su política de fichajes y su planificación de futuro en todas las ramas, especialmente en el fútbol, de acuerdo con su propia estrategia, sus necesidades y sus programas establecidos".

El comunicado continuó pidiendo el cese inmediato del uso del nombre del club en rumores de fichajes diseñados para influir en la opinión pública. Fenerbahce añadió: "Por lo tanto, esperamos que cese esta forma de usar el nombre de nuestro club para crear opinión pública y dirigir al Fenerbahce hacia determinadas direcciones. Nuestro único foco ahora mismo es nuestro partido contra el Genclerbirligi en la primera jornada de la Trendyol Super League.

"Pedimos respetuosamente a nuestra gran afición del Fenerbahce que ignore este tipo de noticias sin fundamento y siga apoyando a nuestros equipos únicamente teniendo en cuenta los comunicados realizados a través de los canales oficiales de nuestro club".



