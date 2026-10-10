A pesar de la repercusión del error, Eberl no tardó en señalar que el resultado no fue únicamente culpa del hombre bajo palos. Señaló que el equipo en su conjunto no supo aprovechar las numerosas oportunidades que creó para sentenciar el partido. «Nos complicamos la vida con una serie de errores. Manu está implicado en eso, pero también los demás», añadió, en declaraciones recogidas por Sky Sports. «Tuvimos suficientes ocasiones para ganar el partido de todos modos».

Fellhauer, el hombre del momento, admitió tras el pitido final que quizá podría haber rematado la ocasión incluso antes, aunque optó por ser preciso en lugar de precipitarse. «Podría haber chutado aún más rápido. Pero el riesgo de que se fuera fuera era demasiado grande», declaró Fellhauer a los medios. El gol fue cronometrado oficialmente en algo más de ocho segundos, estableciendo un nuevo récord del gol más rápido marcado en la máxima categoría del fútbol alemán. Al ver portería tan pronto, superó el anterior récord de nueve segundos que compartían Kevin Volland y Karim Bellarabi, inscribiendo su nombre en los libros de récords de la Bundesliga a costa de uno de los mejores porteros de la historia de este deporte.