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¿Intento de soborno y presión de Pérez? El exdirector de France Football: ¡es extraño que Mbappé esté nominado al Balón de Oro!

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Ferri recuerda la elección de los ganadores

Pascal Ferré, exdirector de la revista France Football y máximo responsable de la entrega del Balón de Oro entre 1996 y 2023, reveló historias sin precedentes sobre el galardón que se concede cada año al mejor jugador del mundo, en una entrevista con el diario español "Marca" tras la publicación de su libro "La cara oculta del Balón de Oro".

Ferré afirmó que "el Balón de Oro es una fábrica de rumores y hay muchas mentiras".



  • ¿Impondrá Pérez sus planes?

    A continuación, Ferré abordó lo que siempre se rumorea sobre la existencia de presiones por parte de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, para que las estrellas merengues ganen el premio, y declaró, según recogió el diario portugués Record: "A Pérez le gusta (este premio), pero nunca me ha enviado ningún mensaje ni me ha insinuado nada de forma indirecta".

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  • ¡Intento de soborno!

    Y continuó: "Pero, por otro lado, ocurrió con el agente de uno de los jugadores". Ferret dijo sobre aquel suceso: "Su cliente había sido nominado al premio y me explicó sus méritos antes de preguntarme si podía promover su candidatura ante el jurado. Por supuesto, le dije que no".

    Y reveló una sorpresa: "Me levanté de la mesa para atender una llamada telefónica y, cuando volví, había un sobre sobre la mesa; lo cogí y luego lo dejé en el área de recepción. No sé qué había dentro. Me he encontrado con este agente desde entonces y nunca ha mencionado el asunto", sin revelar su identidad.

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  • El llanto de Modric y la frialdad de Benzema: llamadas inolvidables

    Y cuando se le pidió que señalara las dos llamadas más especiales que mantuvo con los ganadores, Ferré no dudó en elegir a Luka Modric en 2018 y a Karim Benzema en 2022.

    Dijo: "En cuanto se contaron los votos, llamé a Luka Modric, pero no contestó. Unos minutos después, me devolvió la llamada y se lo dije. Primero se quedó en silencio y luego empezó a llorar. Dijo que era increíble, y más tarde reconoció que estaba tan emocionado que no pudo hablar".

    Y añadió: "Con Karim Benzema, me sorprendió su frialdad durante la llamada. Unos días después, se disculpó y me explicó lo que había pasado: 'Tenía ganas de gritar, pero estaba rodeado de mis compañeros y sabía que debía mantener el secreto'".

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  • El hechizo del cambio: Mbappé contra Yamal

    Y hoy en día, el ganador no sabe que es el elegido hasta el día de la gala, y Ferré ve pros y contras en este cambio: "Es una buena idea porque garantiza la emoción y el suspense. Al mismo tiempo, no es muy práctico para los clubes y los jugadores, aunque realza la magia del Balón de Oro".

    En un comentario sobre la situación actual, a pocas semanas del anuncio del ganador del premio en Londres —donde está previsto que la gala se celebre el 26 de octubre—, Ferré afirmó: "Creo que Kylian Mbappé ha hecho una campaña mejor que la de Lamine Yamal, pero el Balón de Oro no se pide, se gana".

    Y continuó: "Estas cosas no influyen. Los miembros del jurado son independientes y tienen experiencia y, sinceramente, no creo que la campaña de Mbappé haya sido muy eficaz".

    Y añadió: "Es un jugador magnífico, pero yo no votaría por él. Fue uno de los pocos candidatos que no ganó ningún título. Me parece extraño que sea el mejor jugador del mundo sin haber ganado nada esta temporada. El fútbol sigue siendo un deporte de carácter colectivo".

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