«Intentaron presentarme como un ogro»: el exayudante del seleccionador español revela la confusión que le causó el despido por parte de Luis Enrique

La relación profesional entre Moreno y Luis Enrique fue una de las más exitosas del fútbol español moderno, y abarcó etapas en la Roma, el Celta de Vigo y el Barcelona. Sin embargo, se rompió en 2019, cuando Luis Enrique regresó al banquillo de la selección española tras la trágica muerte de su hija. Moreno, que había asumido el cargo de entrenador para asegurar la clasificación para la Eurocopa 2020, se vio en una situación de exceso de personal.

La transición de fiel asistente a marginado se produjo a puerta cerrada, pero pronto saltó a la luz pública. Moreno reveló que la decisión le fue comunicada personalmente, pero sin el matiz que él esperaba, dada su historia compartida.