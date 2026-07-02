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«Intentaré sacarle el máximo partido»: Endrick habla de su relación con Neymar y su papel en el Mundial con Carlo Ancelotti
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Aprender de una leyenda
Según ESPN, Endrick habló de su experiencia en el Mundial y lo que aprendió de Neymar. Aunque Neymar se perdió el inicio por lesión, ambos compartieron el banquillo.
Endrick declaró: «Tengo muy buena relación con Ney. Bromeamos después de los entrenamientos, jugamos a las cartas y charlamos. En nuestro día libre estuvimos juntos, hablamos. Es muy importante hablar con gente que es capitana de la selección, como Marquinhos, Casemiro y Alisson».
Añadió: «Aprender de su experiencia es maravilloso. Son personas que entienden de fútbol. Y con Ney no es diferente: nos sentamos juntos en el banquillo. Intentaré aprovecharlo al máximo, porque aún me queda mucho tiempo en mi carrera».
Una sorpresa contra Japón
El joven delantero elogió a Ancelotti tras la victoria de Brasil 2-1 sobre Japón en dieciseisavos. Endrick, que entró en el descanso, se mostró impresionante y atribuyó el mérito al seleccionador italiano.
«El partido contra Japón fue maravilloso. No esperaba salir al campo en ese momento. En el descanso me llamaron; solo supe dirigirme a Dios, pidiéndole calma. Fue como un clic en mi cabeza: estaba en el banquillo animando y, en el vestuario, me dijeron que iba a salir al campo», reveló.
Sobre su reencuentro con el exentrenador del Real Madrid, concluyó: «Una experiencia maravillosa. Mi primer técnico en Europa. Aprendí mucho de él y de su cuerpo técnico. Estoy muy agradecido. No hay nada mejor que tenerlo como seleccionador de Brasil».
Minutos jugados con Ancelotti
Endrick sigue esperando sus oportunidades con paciencia. «La primera temporada con Ancelotti jugué poco, pero salía casi siempre desde el banquillo. Él decía que mi momento llegaría. En la Copa del Rey me dio más minutos y ayudé al equipo; marqué en casi todos los partidos», recordó.
«Siempre estuve tranquilo. Es uno de los mejores entrenadores del mundo y sabe lo que tiene que hacer. En el último partido, el autor del gol entró desde el banquillo, así que podemos estar tranquilos: él siempre buscará lo mejor para el equipo».
Endrick añadió: «No hará lo mejor para mí ni para Matheus Cunha; hará lo mejor para el equipo. Hace lo que cree y las cosas salen. Parece que Dios lo mira y le dice… está iluminado. Cuando me pida que haga algo, lo haré. No miraré atrás, solo escucharé su voz y haré lo que me pida».
Sobre su versatilidad, añadió: «En el Lyon ayudé como nueve, por la derecha o de falso nueve. Ancelotti conoce mis cualidades; pasamos un año juntos y vio cómo podía aportar. Aquí no es diferente».
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¿Qué le depara el futuro a Brasil?
Brasil se prepara para enfrentar a Noruega el domingo en los octavos de final del Mundial. Con Lucas Paquetá lesionado y Raphinha como duda, Endrick aspira a un lugar en el once. En plena fase eliminatoria, el joven delantero quiere corresponder a la confianza de Ancelotti y llevar a su selección un paso más cerca de la gloria.