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Balogun GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

«Intentando ser imprescindible»: desde el respaldo de Zlatan hasta un precio de 57 millones de dólares, y con los rumores de traspaso en aumento, la estrella de la selección estadounidense Folarin Balogun lo tiene todo tras su brillante debut en el Mundial

Analysis
F. Balogun
USA
FEATURES
Turquía vs USA
Turquía
World Cup

El mundo conoce cada vez más a este delantero estadounidense, que podría hacerse famoso en Estados Unidos y Europa si mantiene su nivel.

En la última semana y media, Folarin Balogun ha estado entre leyendas. Ha conversado con algunas y competido frente a otras en el marcador. Su nombre ya se menciona junto a los grandes.

Tras la primera jornada, la estrella de la selección masculina de fútbol de EE. UU. competía por la Bota de Oro con Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane. Después de la segunda, habló con Zlatan Ibrahimović y Thierry Henry, a quienes llama sus «héroes». Todos son goleadores de élite, y de pronto Balogun se codea con ellos.

Y es posible que esto no sea solo un destello. Este Mundial ha sido un trampolín: sus actuaciones con Estados Unidos lo han dado a conocer dentro y fuera del país. Tras solo dos partidos, Balogun ya es una de las historias del verano, y esas historias suelen perdurar.

En Europa, varios clubes lo siguen tras su espectacular debut mundialista, mientras que en Estados Unidos las camisetas con su nombre se agotan a medida que se convierte en la nueva sensación del fútbol local.

¿Y ahora qué? Por ahora es el gran triunfador del verano, pero apenas empieza. Unos cuantos partidos más y este jugador de 24 años podría acercarse mucho a sus ídolos.

«Ver a Messi, Mbappé y Haaland es impresionante; son imparables», declaró el lunes. «Marcan un gol por partido, a veces más. Mi objetivo es alcanzar ese nivel, ser constante y demostrar mi potencial».

Ibrahimovic lo secunda. El lunes, el legendario sueco le lanzó un reto, a su estilo.

«Sigue esforzándote, no te conformes», le dijo Ibrahimovic en FOX. «Ahora estás entre los diez primeros de mi lista. Quiero verte entre los cinco primeros».

Queda mucho por hacer, pero con el respaldo de Ibra y el apoyo de Estados Unidos, Balogun puede cambiar su carrera y su vida este verano.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Actuaciones en la Copa del Mundo

    Antes de su llegada a la selección masculina de fútbol de Estados Unidos (USMNT) en 2023, se habló mucho de cómo podría ser el equipo con un delantero de primer nivel al frente. En realidad, Estados Unidos habría llegado a este Mundial con uno de ellos incluso sin Balogun, gracias a la evolución de Ricardo Pepi en el PSV.

    Sin embargo, Balogun ha demostrado ser único: compite con los mejores del mundo y eleva al equipo a otro nivel.

    «Este chico es una locura», afirmó su compañero Christian Pulisic tras el debut de Balogun en el Mundial. «Ahora mismo es letal de cara a puerta. Tenemos mucha suerte de contar con él. Solo esperamos que siga así».

    Todo empezó contra Paraguay, y lo hizo con rapidez. En ese partido, el delantero de 24 años marcó dos goles en la primera parte y le anularon otro. El primero fue un disparo de primera, típico de un nueve. El segundo exigió más: controló el balón, se deshizo de dos defensas y, con calma, lanzó un disparo potente que entró por la escuadra.

    «Soñé con debutar en el Mundial y marcar un gol», reconoció esa noche. «La realidad superó mis expectativas: hice dos. Fue una noche de ensueño».

    Su actuación le dio el liderato provisional de la Bota de Oro, hasta que aparecieron Mbappé, Messi, Haaland y Kane.

    «Es un fastidio», bromeó al quedar atrás en la lucha por el Botín de Oro.

    No marcó ante Australia, pero fue decisivo. Al inicio, con el público de Seattle enloquecido, Balogun se metió a toda velocidad por la derecha, llegó hasta la línea de fondo y centró con peligro. Cameron Burgess, incapaz de detenerlo, marcó en propia puerta. La jugada fue suya.

    En sus dos primeros partidos ha exhibido las cualidades de un ‘9’ de primer nivel: olfato, velocidad, regate, control y definición. No extraña que los rumores ya mencionen su nombre.

    • Anuncios
  • Folarin Balogun Monaco 2025-26Getty

    Posibles pretendientes

    Varios clubes siguen desde hace tiempo a Balogun. Para la Premier League su fichaje es lógico, pues se le consideraría jugador de la cantera. Sus 19 goles la temporada pasada con el Mónaco y su palmarés con Estados Unidos lo han devuelto al radar de los grandes.

    Sin embargo, siguen los rumores, algunos descabellados.

    La firma de análisis SciSports lo señala como el candidato ideal para el Barcelona, que busca reemplazar a Robert Lewandowski.

    Football Insider menciona al Everton y L’Équipe asegura que hay más equipos ingleses en la lista.

    Su actual club, el Mónaco, se quedó fuera de la Champions y la Europa League y jugará la Conference. Balogun, sin embargo, ya mostró su nivel con cinco goles en la máxima competición.

    El Mónaco, que lo fichó por algo menos de 35 millones de dólares en 2023, busca ahora al menos 57 millones y, con contrato hasta 2028, aspira a ganar unos 22 millones con su traspaso; cifra que podría subir si sigue brillando en el Mundial.

    ¿Cómo lo consigue? Con sus goles, claro, pero también con mucho más.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lo que aporta Balogun

    Al preguntar por la actuación de Balogun ante Paraguay, Pulisic y Weston McKennie desviaron la atención de los goles. “Esos son evidentes”, afirmaron, “pero hay que destacar otros aspectos”.

    «Todos verán los goles», afirmó la estrella de la selección estadounidense, «pero lo clave es cómo le gana a los centrales, aguanta el balón y provoca faltas».

    «Hoy vimos una faceta distinta de Flo», añadió McKennie. «Es capaz de hacer el trabajo sucio, meterse en la jugada, arriesgar el cuerpo y ser un rematador letal».

    Contra Paraguay, los goles no faltaron, pero tampoco faltaron los detalles: fue el jugador con más toques —diez— en el área rival, realizó cinco tiros, provocó dos faltas y lideró la presión que acabó por superar a Paraguay.

    Ante Australia, su velocidad fue clave: superó a dos defensas para abrir el marcador y, en la segunda parte, casi repitió tras una arrancada. Sumó seis toques en el área rival, provocó dos faltas y mantuvo un pressing constante que facilitó la recuperación del balón.

    Los delanteros modernos no solo marcan; también crean juego, presionan y defienden. Su olfato goleador llena portadas, pero son su trabajo sucio y su entrega las que conquistan a la afición.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La oportunidad que se nos presenta

    Esta semana se hizo viral un tuit de @JoshChavis65. No lo popularizó la fama de su autor, sino que reflejó lo que muchos en Estados Unidos vivían en ese momento.

    «Mi hijo de siete años, un apasionado del béisbol, nunca había tocado un balón de fútbol, y ahora se pasa las tardes aquí fuera fingiendo que es Flo Balogun».

    Ese es el efecto de un verano de Mundial, más aún para la afición estadounidense, que ahora es anfitriona. En 1994, un grupo de desconocidos se convirtió en héroes; ¿qué puede lograr el actual equipo, lleno de talento?

    Hace unas semanas era ídolo de unos pocos; ahora aparece en programas, bares y patios. Una nueva generación ya juega imitando su dorsal 20 y lo hará durante años.

    De pronto, Balogun tiene el mundo a sus pies. Este verano puede cambiar —y cambiará— la vida de los 26 jugadores estadounidenses, pero quizá nadie gane tanto como él si estos dos partidos son solo el inicio de algo mayor.

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