«Intentando ser imprescindible»: desde el respaldo de Zlatan hasta un precio de 57 millones de dólares, y con los rumores de traspaso en aumento, la estrella de la selección estadounidense Folarin Balogun lo tiene todo tras su brillante debut en el Mundial

En la última semana y media, Folarin Balogun ha estado entre leyendas. Ha conversado con algunas y competido frente a otras en el marcador. Su nombre ya se menciona junto a los grandes.

Tras la primera jornada, la estrella de la selección masculina de fútbol de EE. UU. competía por la Bota de Oro con Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane. Después de la segunda, habló con Zlatan Ibrahimović y Thierry Henry, a quienes llama sus «héroes». Todos son goleadores de élite, y de pronto Balogun se codea con ellos.

Y es posible que esto no sea solo un destello. Este Mundial ha sido un trampolín: sus actuaciones con Estados Unidos lo han dado a conocer dentro y fuera del país. Tras solo dos partidos, Balogun ya es una de las historias del verano, y esas historias suelen perdurar.

En Europa, varios clubes lo siguen tras su espectacular debut mundialista, mientras que en Estados Unidos las camisetas con su nombre se agotan a medida que se convierte en la nueva sensación del fútbol local.

¿Y ahora qué? Por ahora es el gran triunfador del verano, pero apenas empieza. Unos cuantos partidos más y este jugador de 24 años podría acercarse mucho a sus ídolos.

«Ver a Messi, Mbappé y Haaland es impresionante; son imparables», declaró el lunes. «Marcan un gol por partido, a veces más. Mi objetivo es alcanzar ese nivel, ser constante y demostrar mi potencial».

Ibrahimovic lo secunda. El lunes, el legendario sueco le lanzó un reto, a su estilo.

«Sigue esforzándote, no te conformes», le dijo Ibrahimovic en FOX. «Ahora estás entre los diez primeros de mi lista. Quiero verte entre los cinco primeros».

Queda mucho por hacer, pero con el respaldo de Ibra y el apoyo de Estados Unidos, Balogun puede cambiar su carrera y su vida este verano.