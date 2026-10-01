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«¡Intenta convertirlo en una gran familia!»: Dentro del planteamiento táctico de Mark van Bommel junto a De Bruyne y Tielemans
Van Bommel establece una estructura organizativa clara con la selección belga
Según Nieuwsblad, el seleccionador de Bélgica, Mark van Bommel, se ha propuesto construir un entorno unido y familiar mientras se asienta en su nuevo cargo internacional. El centrocampista Mandela Keita, que ganó el título de la liga belga con Van Bommel en el Royal Antwerp, confirmó que los métodos del técnico siguen siendo los mismos.
Keita destacó que Van Bommel aporta claridad táctica inmediata, estabilidad organizativa y una gestión de élite del grupo a la selección.
Bélgica se prepara para enfrentarse a Turquía en Sclessin tras un intenso periodo de preparación de la plantilla.
- Belga
El entrenador utiliza a De Bruyne y Tielemans para fomentar la unidad del grupo
Van Bommel confía en líderes veteranos como Kevin De Bruyne, Youri Tielemans y Romelu Lukaku para crear un entorno cercano para los miembros más jóvenes de la plantilla. Keita reveló que el trío de veteranos apoya activamente a los talentos emergentes, reforzando la visión colectiva del entrenador.
El centrocampista del Parma elogió la capacidad de Van Bommel para transmitir una confianza total a toda la plantilla.
"Es exactamente igual que entonces", afirmó Keita sobre Van Bommel. "Mark era un jugador realmente magnífico; tiene una percepción perfecta de lo que necesita el grupo. Aporta estabilidad y organización al equipo. Sus ideas están muy claras. Y, además, intenta que esto sea una gran familia".
Keita elogia la audaz decisión táctica y la comunicación de Van Bommel
Al reflexionar sobre las cualidades de Van Bommel como entrenador, Keita recordó cómo el técnico neerlandés nunca duda en hacer cambios tácticos decisivos durante partidos de máxima exigencia. Restó importancia a la preocupación de los medios por las barreras lingüísticas e insistió en que Van Bommel se comunica con facilidad con todos los miembros de la plantilla.
Keita señaló a De Bruyne y Tielemans como figuras clave para ayudar a impulsar los estándares de Van Bommel sobre el terreno de juego.
«Los otros jugadores también lo ven así», añadió Keita. «Kevin, Youri y Romelu: son muy accesibles. Los jóvenes siempre pueden recurrir a ellos; podemos aprender de ellos. El entrenador es tácticamente muy fuerte y se atreve a intervenir. Puede comunicarse con todo el mundo. Casi todo el mundo entiende neerlandés y, si no, siempre está el inglés».
- Isosport
Bélgica se prepara para la prueba ante Turquía mientras Van Bommel gestiona la profundidad de la plantilla
Van Bommel y su cuerpo técnico completan los preparativos del día de partido antes de recibir a Turquía en Lieja. Con Romeo Lavia dosificado cuidadosamente debido a la carga de trabajo, Van Bommel se plantea alinear de inicio a Keita o a Nicolas Raskin en el centro del campo.
Bélgica aspira a sumar los tres puntos mientras sigue ganando impulso bajo el liderazgo de Van Bommel.
La selección busca demostrar su nueva identidad táctica ante su afición.
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