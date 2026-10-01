Según Nieuwsblad, el seleccionador de Bélgica, Mark van Bommel, se ha propuesto construir un entorno unido y familiar mientras se asienta en su nuevo cargo internacional. El centrocampista Mandela Keita, que ganó el título de la liga belga con Van Bommel en el Royal Antwerp, confirmó que los métodos del técnico siguen siendo los mismos.

Keita destacó que Van Bommel aporta claridad táctica inmediata, estabilidad organizativa y una gestión de élite del grupo a la selección.

Bélgica se prepara para enfrentarse a Turquía en Sclessin tras un intenso periodo de preparación de la plantilla.