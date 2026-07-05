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Insulto a la madre de Deschamps... El seleccionador de Paraguay responde a la infame acusación

Paraguay vs Francia
Paraguay
Francia
World Cup
D. Deschamps
Gustavo Julio Alfaro
Paraguay
Francia

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, insinuó que algunas declaraciones durante el partido contra Paraguay, en los octavos de final del Mundial, habían sobrepasado todos los límites, dando a entender que su madre había sido insultada desde el banquillo del equipo rival.

Francia avanzó a cuartos tras ganar 1-0 a Paraguay con gol de Mbappé de penalti.

En la rueda de prensa, Deschamps declaró a RMC Sport: «Ojalá no hubiera tenido que escuchar los insultos desde el banquillo, especialmente algunos de ellos».

Según la cadena, el técnico francés insinuó que desde el banquillo rival se habían proferido insultos que, de forma indirecta, podrían haber aludido a su madre fallecida.

Gustavo Álvaro, seleccionador de Paraguay, respondió: «Tras el partido me acerqué a Deschamps, le deseé llegar a la final y ganar el Mundial, y ya antes le había dicho que tenía una selección fantástica».

Álvaro añadió: «Es una batalla en la que cada bando usa sus armas», y defendió el estilo de juego de sus jugadores.

“El fútbol se basa en duelos individuales; todo empieza y termina en la cancha. Es normal que haya roces y tensiones, pero nosotros no fuimos agresivos”.

Y añadió: «Quizá hubo algún incidente con Mbappé u otros jugadores, y quizá él también dijo cosas durante el partido. Para mí el campo es un campo de batalla donde cada bando usa sus armas. Todo nace y muere en el campo; una vez acaba, se acaba».

  • Paraguay v France: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    No pediré perdón por algo que no ha ocurrido.

    Al preguntarle si se habían insultado a la madre de Deschamps, Álvaro lo negó: «No, en absoluto. No podemos rebajarnos a ese nivel en el fútbol. Jamás. Pensaba que os referíais al intercambio de palabras que hubo entre los jugadores durante el partido».

    Admiro mucho a Deschamps. Hubo protestas por el VAR: unos pedían penalti y otros no, pero nunca oí esos insultos. Conozco a mi cuerpo técnico y ninguno actuaría así».

    El seleccionador paraguayo rechazó disculparse por un incidente que niega y reiteró su repudio a cualquier ofensa personal.

    Y añadió: «El fútbol no es una guerra. No voy a disculparme por algo que, según tengo entendido, ni siquiera ocurrió. Pero me opongo totalmente a este tipo de comportamientos. Si hubiera oído expresiones de ese tipo, habría sido el primero en intervenir de inmediato. Es algo totalmente inaceptable y lo rechazo por completo».

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