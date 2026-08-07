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Instan a Liam Delap a dejar el Chelsea por el Everton y seguir el «gran camino» de Romelu Lukaku
Aconsejan a Delap fichar por el Everton
Según se informa, el Everton tiene en su punto de mira al delantero del Chelsea Delap, de 23 años, en el actual mercado de fichajes de verano, después de las dificultades del atacante para asentarse en Stamford Bridge. Se dice que el Chelsea está dispuesto a separarse del ex canterano del Manchester City para recuperar la mayor parte de los 30 millones de libras pagados al Ipswich Town en el verano de 2025. King, exojeador sénior del Everton, cree que un traslado a Merseyside representa la mejor vía para reactivar la carrera del atacante.
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El camino de Lukaku inspira el cambio
King cree que el brillante historial de Lukaku en el Everton, donde marcó 87 goles en 166 partidos y sigue siendo el máximo goleador histórico del club en la era de la Premier League con 68 tantos, debería servir como principal referencia para que Delap reconstruya su carrera en Goodison Park.
En declaraciones a Football Insider, King afirmó: "Si yo fuera Delap y recibiera la llamada del Everton, estaría pensando: 'Madre mía, sí. Mira quién fue al Everton y se convirtió en un jugador realmente bueno. Lukaku'.
"Se fue cedido y realmente se hizo un nombre en el Everton, ¿no? Y fue un gran camino para él, ya sabes, para abrirle las puertas a cosas mayores", continuó.
Reflexionando sobre el desarrollo inicial de Lukaku, King añadió: "Tengo que admitir que, cuando llegó al Everton siendo un jugador joven, recuerdo haberle visto jugar en un torneo en La Manga cuando tenía 17 años. Era potente y fuerte, y qué rematador tan maravilloso era con la izquierda. Fue una gran época para los jugadores belgas entonces".
"[Thibaut] Courtois y [Youri] Tielemans y, ya sabes, todos ese tipo de jugadores. Así que, si tuviera la oportunidad de ir al Everton, yo la aprovecharía. Aunque sea cedido durante un año", concluyó King.
El Chelsea acumula opciones para Delap
Según The Athletic, el Chelsea planea reducir a la mitad su grupo de seis delanteros sénior tras la llegada de Danny Welbeck. Con Joao Pedro listo para seguir y firmar un nuevo contrato, Delap ha surgido como un firme candidato a ser vendido por una cifra superior a 30 millones de libras, junto a Nicolas Jackson, tasado en 65 millones de libras, y Marc Guiu, con un precio de 25 millones de libras. Este atasco presenta una gran oportunidad para que el Everton actúe, mientras los responsables de Stamford Bridge buscan recortar sus opciones en ataque.
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Se avecinan riesgos por el tiempo de juego
El Everton debe decidir ahora si presenta una propuesta de cesión o si apuesta por un traspaso definitivo antes de que cierre el mercado. Para Delap, seguir en el Chelsea con su contrato de larga duración, vigente hasta 2031, conlleva el riesgo de ver muy limitado su tiempo de juego y de frenar su desarrollo.
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