Insigne: «El Nápoles me llamó cuando faltaban diez días para que cerrara el mercado, pero al final se decidieron por un jugador más preparado». ¿Qué pasó?

Lorenzo Insigne, extremo del Pescara, ha hablado en Sky Calcio Unplugged: «He echado mucho de menos nuestro fútbol; la pasión que hay en Italia es difícil de encontrar en otros lugares, y además rindo mejor bajo presión, algo que no había recuperado», ha dicho el campeón de Europa de 2020 con Italia. «En comparación con antes hay menos talento, pero veo a chicos que están destacando, como Vergara, del Nápoles. En este momento necesitamos jugadores preparados para volver por fin al Mundial; Gattuso elegirá bien, trabajé un año con él (en el Nápoles, nota del editor). Hay que saltar al campo y ponerle el corazón, como hicimos nosotros en la Eurocopa. Tengo mucha confianza en los play-offs».