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'Inolvidable': Jose Mourinho rinde un emotivo homenaje a Lionel Messi después de que la superestrella del Inter Miami anuncie su retirada de Argentina

J. Mourinho
L. Messi
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Inter Miami CF
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Argentina

José Mourinho ha rendido un emotivo homenaje a Lionel Messi tras la decisión del ocho veces ganador del Balón de Oro de retirarse de la selección argentina. El técnico portugués, que se enfrentó con frecuencia al delantero durante su carrera en los banquillos, elogió su legado histórico después de una etapa extraordinaria en la élite del fútbol mundial.

  • Messi pone fin a su etapa con Argentina

    El capitán de la Argentina campeona del Mundial de 2022 ha puesto oficialmente fin a su carrera internacional a los 39 años. El legendario delantero, que ostenta el récord de la selección con 125 goles en 207 partidos, confirmó su decisión en las redes sociales el lunes. El anuncio pone fin a una era extraordinaria que comenzó con su debut con la absoluta en 2005.

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    Mourinho saluda a un antiguo adversario

    Mourinho, que se enfrentó con regularidad a la superestrella durante sus etapas al frente del Chelsea y del Real Madrid, respondió directamente a la publicación del delantero en Instagram. El técnico portugués escribió: «Enhorabuena por una carrera internacional brillante e inolvidable. La próxima Copa América y el próximo Mundial no serán lo mismo».

  • Una leyenda reflexiona sobre una dolorosa salida

    Alejarse del panorama internacional fue descrito por el capitán como algo profundamente difícil, pero una decisión tomada para ayudar a dar paso a la próxima generación. En un comunicado cargado de emoción, Messi explicó: "El tiempo se agota, las etapas llegan a su fin, y esta es una que me duele profundamente. Me encanta, me ha encantado y siempre me encantará formar parte de la selección nacional. Lo he dado todo, no me queda nada por dar y, además, hay algunos jóvenes realmente muy buenos que vienen por detrás de mí y merecen su oportunidad".

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    Los compromisos con el club tienen prioridad

    El delantero centrará ahora sus esfuerzos exclusivamente en los compromisos nacionales con el Inter Miami de la Major League Soccer. Con contrato en Estados Unidos hasta el final de la temporada 2028, el dos veces ganador de la Copa América tiene todavía mucho fútbol de clubes por delante. Mientras tanto, la Argentina de Lionel Scaloni debe adaptarse a la vida sin su capitán talismán mientras se prepara para futuros grandes torneos.