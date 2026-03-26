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«¡Innecesario y extraño!» - La FA, en el punto de mira por su decisión de ofrecer un nuevo contrato con Inglaterra a Thomas Tuchel apenas unos meses antes del Mundial
Una medida «extraña» de la Federación Inglesa de Fútbol
A pesar de que el alemán no tomó las riendas hasta principios de 2025, ya ha firmado un nuevo contrato hasta 2028, y ahora se espera que dirija al equipo en la próxima Eurocopa. Aunque la medida tenía por objeto disuadir el interés de grandes clubes como el Real Madrid y el Manchester United, Murphy cree que el momento elegido para el anuncio es un grave error.
En declaraciones a CasinoHawks, Murphy expresó su total desconcierto ante la decisión del organismo rector. «Creo que es innecesario que la FA tome una decisión así. Es algo extraño... Da la sensación de desesperación o de no tener un plan. ¿Y si el Mundial sale mal y ya nadie quiere a Tuchel en el puesto? De hecho, me gusta como entrenador, y no creo que vaya a fracasar estrepitosamente, creo que hará un buen Mundial. Pero no tienen por qué correr este riesgo», afirmó.
- AFP
Tomar una decisión precipitada deja a la Federación de Fútbol expuesta a las críticas
A pesar del palmarés de Tuchel como ganador de la Liga de Campeones, Murphy sostiene que Inglaterra tenía todas las cartas en la mano y no necesitaba precipitarse a la hora de asumir compromisos a largo plazo.
«Quizá les preocupaba que otros clubes intentaran ficharlo», añadió el exjugador del Liverpool. «Le están pagando muy bien por un trabajo a tiempo parcial con una de las plantillas con más talento del mundo. Si hubieran negociado después del torneo, seguirían estando en una posición excelente. Si él dijera que no, hay muchos otros buenos entrenadores. Se están exponiendo a las críticas si fracasa, por ejemplo, si quedan eliminados en el primer partido de eliminatoria, quizá en los penaltis ante un equipo mediocre... ¿Cómo explicarían entonces esa decisión? A mí me parece una decisión extraña».
La llamada a la realidad de Inglaterra en el Mundial
Murphy también se muestra pesimista respecto a las posibilidades de que los Tres Leones traigan el trofeo a casa desde Norteamérica, y señala factores técnicos y ambientales que favorecen a otras selecciones.
«España tiene mucho sentido [como favorita al Mundial]», afirmó Murphy. «El calor que hace allí y el estilo de juego, la forma en que los equipos españoles mantienen tan bien la posesión y lo buenos que son técnicamente, tiene sentido. En cuanto a los equipos sudamericanos, tiene sentido pensar que lo harán bien. Somos capaces de ganarla, pero hay muchas cosas que tienen que salir bien. Y son pequeñas cosas, como tu mejor jugador, un Harry Kane para nosotros. Realmente no tenemos a nadie en quien confiar para ocupar su lugar. Eso es una gran preocupación».
- AFP
La brecha tecnológica sigue siendo un obstáculo importante
Aunque a menudo se dice que la Premier League es la mejor liga del mundo, Murphy cree que la selección nacional sigue careciendo de la «filosofía» específica necesaria para imponerse a rivales de élite. Sugiere que, a pesar del talento con el que cuenta Tuchel, la diferencia técnica entre Inglaterra y los mejores sigue siendo un obstáculo importante.
Dijo: «¿Tenemos el tipo de talento que tienen los españoles a la hora de mantener la posesión en el centro del campo, esa filosofía? No. Creo que si jugáramos contra España diez veces con 27 °C de temperatura, ellos ganarían más veces que nosotros. Entonces, ¿somos capaces? Sí. ¿Creo que lo haremos? No. Pero creo que los españoles, en mi opinión, y posiblemente los franceses, porque también tienen muchos jugadores técnicamente buenos, me parecen más capaces de ganar en esas condiciones».