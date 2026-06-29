Nadie encarnó mejor este cambio —es decir, esta decisión— que Hakim Ziyech, quien nació en la ciudad de Dronten, se formó íntegramente en el sistema futbolístico neerlandés, representó a las selecciones juveniles de los Países Bajos e incluso fue convocado para la selección absoluta en 2015.
Una lesión le impidió debutar, pero lo que vino después superó la importancia de ese partido amistoso.
Tras la salida de Guus Hiddink y los cambios en el cuerpo técnico, Ziyech sintió que no era valorado, mientras que Marruecos le hizo sentir pieza clave.
La Federación Marroquí se mantuvo en contacto constante, le presentó una visión a largo plazo y le ofreció ser una pieza clave del proyecto.
Cuando Ziyech optó por Marruecos ese mismo año, muchos en Holanda se sorprendieron.
Su explicación fue sencilla: «Siempre me he sentido marroquí… Se elige con el corazón».
Marruecos solía ver cómo sus mayores talentos, con doble nacionalidad, elegían a las grandes potencias europeas, pero, de pronto, uno de los mejores jugadores de la liga holandesa optó por los «Leones del Atlas» en vez de por los «Molinos».
Otros siguieron el mismo camino: Nasser Mazraoui nació en Liderdorp y se formó en la cantera del Ajax; Sofiane Amrabat se crió en Hoeven; y Anas Salah al-Din se formó en las escuelas de fútbol holandesas antes de elegir Marruecos.
Ismail El Saybari nació en España, pero se formó en la cantera del PSV Eindhoven.
Da igual que logren un puesto en el once titular de Ronald Koeman o no; lo relevante es otro aspecto.
Todos son futbolistas de élite formados en el sistema neerlandés, pero hoy respaldan a uno de los principales rivales de los Países Bajos.