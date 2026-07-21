AFP
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«Inmensamente orgullosa», Antonela Roccuzzo le dice a Lionel Messi que «siempre será el mejor» en un emotivo mensaje a su marido tras la derrota de Argentina en la final del Mundial
Una decepción en el Mundial para Messi
Messi y Argentina cayeron 1-0 ante España en la final del Mundial. Ferran Torres marcó el único gol, dejando a la Albiceleste sin título y a Messi con otra dolorosa derrota. Podría ser su último partido en la máxima cita del fútbol.
El sincero homenaje de Roccuzzo
La esposa de Messi, Roccuzzo, publicó un emotivo mensaje en el que elogió la carrera y la actitud de su marido tras la derrota.
«Siempre serás el mejor, @leomessi», escribió en Instagram. «No solo por tu talento, sino porque nunca dejas de ser tú mismo. Porque, pase lo que pase, nunca te rindes, siempre luchas hasta el final y lo das todo hasta el último segundo. Esa fuerza, esa mentalidad y esa forma de levantarte una y otra vez es lo que te hace único».
Un mensaje que trasciende el fútbol
Roccuzzo destacó el ejemplo que Messi da a su familia y a los aficionados mundiales.
«Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con esfuerzo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia», añadió. «Eres el mejor ejemplo a seguir para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas».
Y concluyó: «Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y estoy inmensamente orgullosa de recorrer este camino de la vida a tu lado. Te quiero muchísimo».
- Getty Images
Mirar hacia el futuro tras la derrota
Aunque Argentina quedó eliminada del Mundial, el legado de Messi permanece intacto tras la derrota ante España. Aún no se sabe si fue su último Mundial, pero el mensaje de Roccuzzo dejó claro que el resultado no afecta en nada la admiración que ella —y millones de personas— sienten por el capitán de la Albiceleste.
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