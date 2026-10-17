«¡Injusto!»: David Moyes estalla por las polémicas decisiones arbitrales tras la derrota ante el Chelsea

El entrenador del Everton, Moyes, no se mordió la lengua al valorar el arbitraje tras la frustrante derrota por 2-0 ante el Chelsea en el Hill Dickinson Stadium. Aunque el marcador apuntaba a una tarde cómoda para el equipo del oeste de Londres, Moyes insistió en que las decisiones discutibles del árbitro Paul Tierney habían condicionado el partido. El principal motivo del enfado del escocés fue una acción de Morgan Rogers, quien, a su juicio, tuvo muchísima suerte de seguir en el campo tras una dura entrada sobre James Garner.

El internacional inglés, que ya había sido amonestado anteriormente en el partido, golpeó a Garner con los tacos en una entrada tras la que el centrocampista del Everton necesitó atención médica. El exextremo del Everton Pat Nevin fue uno de los que consideraron que la acción merecía una segunda tarjeta amarilla, una opinión que también expresó con vehemencia el banquillo local.