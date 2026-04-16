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«¡Injusticia!»: Álvaro Arbeloa, enfadado, explica por qué cree que el árbitro expulsó a Eduardo Camavinga en la derrota del Real Madrid ante el Bayern en la Liga de Campeones
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Caos en el Allianz
La aventura europea del Madrid acabó con una decepción tras perder 4-3 en la vuelta en Múnich. A pesar de los goles de Arda Güler y Kylian Mbappé, la eliminatoria se inclinó cuando Camavinga vio la segunda amarilla por perder tiempo a cuatro minutos del final. Con diez, Luis Díaz y Michael Olise marcaron en los últimos minutos y clasificaron al Bayern, que ahora enfrentará al campeón vigente, el París Saint-Germain.
El árbitro «no se dio cuenta de que Camavinga ya había recibido una tarjeta amarilla»
El entrenador del Madrid fue tajante: sugirió que el árbitro Slavko Vincic no sabía quiénes ya habían sido amonestados y que mostró la segunda amarilla solo tras la presión de los locales, lo que sentenció el partido en los últimos minutos.
Arbeloa criticó la expulsión y afirmó: «Nadie entiende cómo se puede echar a un jugador por una acción así... sentimos injusticia y enfado. Creo que el árbitro le mostró la tarjeta porque no se dio cuenta de que ya tenía una amarilla; tuvo que se los jugadores del Bayern quienes le recordaron que era la segunda. Sinceramente, ni siquiera era falta para amarilla. O el árbitro nunca jugó al fútbol, o es aún peor que no supiera que el jugador ya tenía una tarjeta».
El vestuario del Madrid, plagado de lesiones
Más allá de la polémica en la cancha, la eliminación dejó una huella emocional en una plantilla que soñaba con su decimosexto título europeo. Arbeloa afrontó preguntas sobre su futuro en el Bernabéu tras la caída en cuartos, pero, como es habitual, reafirmó su compromiso con el club.
Al referirse a la moral del equipo y a su futuro, el español añadió: «El vestuario está profundamente dolido... Felicito al Bayern por una gran eliminatoria, pero nos hubiera gustado que nos ganaran de otra manera. Todo el trabajo duro y el esfuerzo se han ido al traste por una decisión como la que tomó el árbitro. No me preocupa en absoluto, y entenderé perfectamente cualquier decisión que pueda tomar el club; soy un hombre de club».
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Recuperación en casa para el Real
El Madrid debe centrarse de nuevo en La Liga. El martes recibe al Deportivo Alavés, a nueve puntos del líder, el Barcelona, con solo siete jornadas por jugar. Además, Güler podría ser sancionado para competiciones europeas tras su expulsión por discutir con el árbitro. Mientras el Bayern busca el triplete con un inspirado Harry Kane, el equipo de Arbeloa debe superar lo que considera una «injusticia».