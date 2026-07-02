La plantilla de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos se ha unido en apoyo a su delantero, con Christian Pulisic a la cabeza. Tras el partido, el jugador del AC Milan declaró: «Es una verdadera lástima. Viendo lo ocurrido, me parece muy duro que nos haya pasado esto a él». «Le acabo de decir que ha hecho muchísimo por nosotros y que ahora le apoyamos. No conozco las reglas, pero, claro, viéndolo ahora, es muy decepcionante. Entiendo que, en cierto modo, sea una acción peligrosa, pero él solo intentaba apoyar el pie en el suelo, y no le dio alto en la pierna. Es una verdadera lástima».

El centrocampista de la Juventus, Weston McKennie, también criticó la decisión arbitral: «En esta fase del torneo, donde cada jugador cuenta, me parece exagerado». «Al fin y al cabo, mi trabajo es salir al campo e intentar sumar puntos y ganar partidos, y tanto si nos quedamos con uno menos como si nos falta un jugador para el próximo partido, el siguiente dará un paso al frente y aportará lo que pueda al equipo para que lo consigamos».



