Getty Images Sport
Traducido por
«Injusta»: por qué la selección masculina de fútbol de EE. UU. no puede recurrir la polémica tarjeta roja a Folarin Balogun en la victoria del Mundial contra Bosnia y Herzegovina, mientras Christian Pulisic le envía un mensaje de apoyo
¿Por qué la selección masculina de fútbol de Estados Unidos no puede recurrir la tarjeta roja de Balogun?
La USMNT no podrá recurrir la expulsión de Balogun. El artículo 10.5 del reglamento de la FIFA establece que una tarjeta roja directa supone «suspensión automática para el siguiente partido».
Un portavoz de la FIFA, citado por The Athletic, aclaró que los equipos solo pueden apelar si se imponen sanciones adicionales, por lo que las «Estrellas y Rayas» perderán a su defensa clave para el duelo contra Bélgica.
- Getty Images Sport
Polémica en el Levi's Stadium
En el minuto 61, Balogun —que ya había adelantado a su equipo 1-0— cayó torpemente sobre el bosnio Tarik Muharemovic. Lo que pareció un enredo accidental de piernas llevó al árbitro Raphael Claus a revisar las imágenes del VAR. Tras revisar la jugada en el monitor, Claus volvió al campo y mostró la roja a Balogun, quien se convirtió en el cuarto jugador en marcar y ser expulsado en un partido eliminatorio del Mundial, según Opta.
El defensa, visiblemente afectado, tuvo que ser consolado por sus compañeros. A pesar de la inferioridad numérica, el equipo de Mauricio Pochettino mostró gran determinación y amplió la ventaja con un tiro libre de Malik Tillman, sellando el 2-0 final.
«Creo que es un poco de pacotilla»
La plantilla de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos se ha unido en apoyo a su delantero, con Christian Pulisic a la cabeza. Tras el partido, el jugador del AC Milan declaró: «Es una verdadera lástima. Viendo lo ocurrido, me parece muy duro que nos haya pasado esto a él». «Le acabo de decir que ha hecho muchísimo por nosotros y que ahora le apoyamos. No conozco las reglas, pero, claro, viéndolo ahora, es muy decepcionante. Entiendo que, en cierto modo, sea una acción peligrosa, pero él solo intentaba apoyar el pie en el suelo, y no le dio alto en la pierna. Es una verdadera lástima».
El centrocampista de la Juventus, Weston McKennie, también criticó la decisión arbitral: «En esta fase del torneo, donde cada jugador cuenta, me parece exagerado». «Al fin y al cabo, mi trabajo es salir al campo e intentar sumar puntos y ganar partidos, y tanto si nos quedamos con uno menos como si nos falta un jugador para el próximo partido, el siguiente dará un paso al frente y aportará lo que pueda al equipo para que lo consigamos».
- Getty Images Sport
La vida sin Balogun
El cuerpo técnico de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos debe ahora reemplazar la eficacia goleadora de Balogun ante la potente Bélgica. Tras descartar la apelación, toda la atención se centra en los ajustes tácticos. El grupo sigue decidido, pero perder a su máximo goleador en los octavos de final es un obstáculo innecesario en su camino hacia la gloria mundialista en casa.