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Inicio «emocionante» Xabi Alonso, encantado con la bienvenida en Stamford Bridge mientras Morgan Rogers marca en su debut en la victoria del Chelsea
Alonso elogia su conexión con Stamford Bridge
El exentrenador del Bayer Leverkusen y del Real Madrid recibió una calurosa acogida por parte de la afición del Chelsea al dirigir su primer partido en el oeste de Londres. Tras un verano de transición, Alonso no tardó en elogiar a los aficionados por el ambiente que crearon durante la victoria sobre los visitantes españoles.
Al reflexionar sobre la experiencia, Alonso dijo: "Fue emocionante vivir mi primera vez en la nueva casa. Una gran acogida de los aficionados al equipo y al nuevo cuerpo técnico, también a mí, así que estoy encantado. Queremos crear buenas conexiones y tener ese apoyo. Queremos darles buen fútbol para que ellos nos den energía, y conectar. Tener un buen ambiente aquí en el estadio será un impulso enorme para el equipo".
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El fichaje récord Rogers causa un impacto inmediato
Sobre el césped, todas las miradas estaban puestas en Morgan Rogers tras su traspaso récord británico de 117 millones de libras desde el Aston Villa. El joven atacante no decepcionó y vio puerta apenas 11 minutos después de su debut, al empujar el balón a la red desde corta distancia. Aunque Jon Aramburu logró igualar el marcador para la Real Sociedad justo antes del descanso, la superior calidad del Chelsea acabó imponiéndose en la segunda mitad.
Joao Pedro fue el jugador decisivo, al devolver la ventaja con un remate de cabeza tras un centro del capitán Reece James antes de marcar un segundo gol para asegurar una cómoda renta de dos tantos. La actuación de los nuevos fichajes y de las estrellas que regresaban dejó motivos de sobra para el optimismo en el cuerpo técnico. Alonso señaló que la integración de su plantilla progresa bien pese a los diferentes niveles de forma física dentro del grupo.
Buenas noticias físicas para las estrellas que regresan
El partido también permitió a Alonso reintegrar a jugadores clave como James y Maxence Lacroix tras su participación en el Mundial. Y, lo que es más importante, el español mantuvo su sistema preferido de 3-4-3 por tercer partido consecutivo, la formación que le dio un éxito histórico en la Bundesliga con el Leverkusen, lo que señala un cambio permanente respecto a su anterior esquema de 4-2-3-1.
Alonso explicó la importancia del ensayo y afirmó: "Fue un muy buen último partido de preparación. Para algunos jugadores fue el primero y el último. Para nosotros hubo algunas cosas buenas, algunas cosas que podemos mejorar. Es normal en este momento para algunos jugadores. Fue genial tener a todo el equipo junto. Algunos de ellos, después de tres días, pudieron jugar 60 minutos. Fue la última prueba".
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El foco se desplaza al estreno liguero del Fulham
La victoria sobre la Real Sociedad puso un broche adecuado a una pretemporada irregular del Chelsea, que se rehízo de las derrotas anteriores ante el Tottenham y la Juventus para coger impulso con victorias sobre el AC Milan y el conjunto español, además de un empate 3-3 con el Johor Darul Ta'zim y un trepidante 6-4 contra el Western Sydney Wanderers. Con su calendario veraniego ya completado, el Chelsea centra ahora su atención en el estreno de la Premier League ante el Fulham el 24 de agosto, lo que da a Alonso un margen de nueve días para afinar su táctica antes del corto desplazamiento a Craven Cottage.
El entrenador concluyó su valoración poniendo la vista en el trabajo que queda por delante esta semana en Cobham. Añadió: "Ahora tenemos una semana entera para preparar el partido contra el Fulham, pero fue una buena sensación en el estadio".
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