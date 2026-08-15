El exentrenador del Bayer Leverkusen y del Real Madrid recibió una calurosa acogida por parte de la afición del Chelsea al dirigir su primer partido en el oeste de Londres. Tras un verano de transición, Alonso no tardó en elogiar a los aficionados por el ambiente que crearon durante la victoria sobre los visitantes españoles.

Al reflexionar sobre la experiencia, Alonso dijo: "Fue emocionante vivir mi primera vez en la nueva casa. Una gran acogida de los aficionados al equipo y al nuevo cuerpo técnico, también a mí, así que estoy encantado. Queremos crear buenas conexiones y tener ese apoyo. Queremos darles buen fútbol para que ellos nos den energía, y conectar. Tener un buen ambiente aquí en el estadio será un impulso enorme para el equipo".