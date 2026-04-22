Según Absolut Fussball, el futuro de Jovan Milosevic (20, Werder Bremen), Leonidas Stergiou (24, 1. FC Heidenheim) y Yannik Keitel (26, FC Augsburg) aún es incierto.
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¿Ingresos por traspasos para nuevos fichajes? El trío del VfB Stuttgart parece estar a punto de marcharse
Stergiou y Keitel no están convenciendo en Heidenheim y Augsburgo, lo que deja a VfB con la opción de venderlos en verano. Se esperan 2 millones por el suizo y 1,5 millones por Keitel.
La situación de Milosevic es más incierta: en la segunda vuelta con el Bremen ha marcado tres goles y dado una asistencia. Según Absolut-Fussball, Werder y Stuttgart barajan prorrogar la cesión si los verdiblancos se salvan.
De no alcanzarse un acuerdo, se estudiaría un traspaso definitivo: el Stuttgart pide unos ocho millones de euros y, si llegara esa oferta, el club no pondría trabas al joven de 20 años.
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¿Fichará el VfB Stuttgart a una promesa española del ataque?
La posible venta de los tres jugadores podría reportar al VfB entre 10 y 15 millones de euros, que se destinarían a nuevos fichajes. El actual campeón de la Copa DFB busca reforzar principalmente su ataque.
Desde hace semanas se menciona a Chuki, delantero de 21 años del Real Valladolid, como uno de los favoritos del club alemán.
Como su contrato expira en junio, podría llegar gratis. Según medios españoles, el jugador busca un nuevo reto en el extranjero y ve con buenos ojos recalar en Stuttgart.