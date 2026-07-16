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«Inglaterra tuvo suerte»: Alan Shearer admite que Argentina mereció ganar en semifinales y elogia la remontada en la segunda parte
La remontada de última hora de Argentina acaba con las esperanzas de Inglaterra
Inglaterra quedó eliminada del Mundial tras perder 2-1 contra Argentina en la semifinal de Atlanta. Anthony Gordon abrió el marcador, pero Enzo Fernández y Lautaro Martínez remontaron al final.
Tras el pitido final, Shearer declaró a BBC One que Argentina se había ganado el pase a la final y que el equipo de Lionel Scaloni dominó gran parte del encuentro, por lo que el marcador favorecía a Inglaterra.
- AFP
Shearer elogia la serenidad de Argentina
Shearer elogió a Argentina por mantener la calma tras encajar el gol y confiar en su plan. También resaltó los cambios de Scaloni, que inclinaron la balanza a favor de los campeones.
«Creo que ganó el mejor equipo. Hay que ser sincero. Su reacción fue brillante, dieron en el poste varias veces e Inglaterra tuvo suerte», explicó Shearer. «No se dejaron llevar por el pánico, se mantuvieron fieles a su plan de juego, creyeron en lo que estaban haciendo y lo consiguieron.
Los cambios les funcionaron y hay que respetar cómo se metieron de nuevo en el partido. Se merecen estar en la final del domingo, por mucho que duela decirlo».
Inglaterra lo pagó caro tras perder el control
Wayne Rooney compartía la frustración de Shearer y argumentaba que Inglaterra no supo gestionar el partido tras adelantarse en el marcador. Consideraba que el equipo se replegó demasiado y permitió que Argentina dictara el ritmo en los últimos compases.
«Nos habíamos colocado en una posición fantástica y, de repente, no supimos qué hacer», declaró Rooney. «Nos replegamos y les permitimos que se nos echaran encima. Estaban creando numerosas ocasiones y, al final, nos vinimos abajo. Estoy muy decepcionado».
- getty
Argentina se prepara para la final
Argentina se enfrentará a España en la final del Mundial tras remontar ante Inglaterra. Inglaterra, por su parte, se prepara para jugar por el tercer puesto contra Francia.
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