Inglaterra, Tuchel y el «catenaccio»: «No me arrepiento de mis decisiones. ¿La final por el tercer puesto? Nadie quiere jugarla»

«No me arrepiento de mis decisiones», afirmó el técnico alemán en rueda de prensa. «Sentí que el partido cambiaba, que nos volvíamos demasiado pasivos, e intenté ayudar al equipo». Así respondió a las críticas por sus cambios y jugadas tácticas, consideradas excesivamente defensivas,que permitieron a Argentina remontar el partido ante Inglaterra.





Tuchel admitió: «No se consiguió el resultado y asumo la responsabilidad; son decisiones bajo presión».





El seleccionador inglés descartó buscar un chivo expiatorio: «Si hay que culpar a alguien, ese soy yo. Soy el seleccionador, pero no creo que haya una sola persona a la que culpar».