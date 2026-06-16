«Inglaterra tiene muchos jugadores mejores que Bukayo Saka y él no se merece ser titular en el Mundial», afirma una exestrella del Arsenal

Este jugador de 24 años ha disputado 49 partidos con su selección y ya ha participado en tres grandes torneos, pero Petit considera que su inclusión en el once inicial es totalmente injustificada. El francés añadió: «Soy un gran admirador de Saka, pero tengo que ser sincero. Si fuera su compañero, no lo entendería. Hay muchos jugadores más fuertes y con más talento que Saka». El delantero sufrió en la final europea y acabó la temporada con 11 goles en 49 partidos, siete de ellos en 31 encuentros de la Premier League.