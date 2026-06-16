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«Inglaterra tiene muchos jugadores mejores que Bukayo Saka y él no se merece ser titular en el Mundial», afirma una exestrella del Arsenal
El sorprendente veredicto de una leyenda del Arsenal
En declaraciones a talkSPORT, el exinternacional francés Emmanuel Petit criticó con dureza las últimas actuaciones de Bukayo Saka. Aunque el extremo ayudó al Arsenal a ganar la Premier League y a llegar a la final de la Liga de Campeones, Petit considera que su nivel ha bajado. «Para mí, Saka no viene de una buena temporada con el Arsenal», afirmó. «Lo vimos en la final de la Liga de Campeones. Ya no tiene impacto en el juego y creo que hay otros jugadores que merecen ser titulares».
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Honestidad sin tapujos sobre el extremo de Inglaterra
Este jugador de 24 años ha disputado 49 partidos con su selección y ya ha participado en tres grandes torneos, pero Petit considera que su inclusión en el once inicial es totalmente injustificada. El francés añadió: «Soy un gran admirador de Saka, pero tengo que ser sincero. Si fuera su compañero, no lo entendería. Hay muchos jugadores más fuertes y con más talento que Saka». El delantero sufrió en la final europea y acabó la temporada con 11 goles en 49 partidos, siete de ellos en 31 encuentros de la Premier League.
Una trayectoria contrastada y los retos que se avecinan
A pesar de las críticas, la estrella del Arsenal ha demostrado su valía en el fútbol internacional: marcó tres goles en el último Mundial y, en la actual campaña europea, sumó tres tantos y dos asistencias en 11 partidos. Ahora debe callar a sus detractores sobre el césped, mientras Inglaterra arranca en el Grupo L. Los Tres Leones arrancan el miércoles ante Croacia, el 23 de junio frente a Ghana y cierran el 27 contra Panamá. Aunque Inglaterra tiene otras opciones ofensivas, el extremo está preparado para brillar bajo presión.
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¿Qué les depara el futuro a Saka y a los Tres Leones?
Los Tres Leones dependerán de sus campeones de la Premier League, como Declan Rice, Eberechi Eze y Noni Madueke, en el debut mundialista ante Croacia. Saka quiere callar a sus críticos y demostrar que Petit se equivoca con actuaciones decisivas desde el primer partido. El delantero debe centrarse en recuperar su mejor nivel mientras arranca el torneo más importante del mundo.