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Inglaterra teme que Reece James sufra una lesión en el isquiotibial de cara al partido contra Panamá en el Mundial
Los Tres Leones siguen de cerca al lateral
El defensa se somete a un reconocimiento médico tras sentir molestias en el empate del martes ante Ghana. Según The Telegraph, el cuerpo técnico no quiere arriesgar, dada su larga historia de lesiones musculares. La baja llega en mal momento: ya perdieron a su segundo lateral derecho, Tino Livramento, por una lesión de gemelo que le excluye del torneo.
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Tuchel gestiona el regreso de Saka
El cuerpo técnico controla la carga de trabajo de Bukayo Saka, quien se recupera de un problema en el tendón de Aquiles.
Tuchel declaró: «Parece estar cada vez más preparado y, con suerte, dará un paso adelante; luego ya veremos qué pasa. Está en el buen camino y cada vez hay más sesiones de entrenamiento, así que ahora necesita entrenar más. Dos sesiones para estar listo para Panamá. No se trata solo de Bukayo, pero fue positivo que sumara algunos minutos de juego. Esperemos que no haya recaída y que esté listo para jugar».
Tras la floja actuación ante Ghana, con solo cuatro tiros a puerta, se le preguntó si el extremo del Arsenal tenía la mentalidad necesaria para dinamizar la delantera en los partidos importantes. Añadió: «Lo necesitamos de todos. No voy a entrar en eso.
No es que con su vuelta se resuelva todo; no quiero cargarle con ese peso. Es un jugador de primer nivel, por eso está aquí. Lo necesitamos en plena forma, como a todos. Todos están dando lo mejor y no es momento de reclamar a un solo jugador. Seguimos en una buena posición».
El entrenador aboga por una rotación moderada
No se esperan cambios radicales del técnico alemán ante Panamá, equipo al que Inglaterra goleó 6-1 en el Mundial de Rusia 2018, pero que ha perdido 1-0 en dos ocasiones en este torneo.
Nico O’Reilly, del Manchester City, podría reemplazar a Djed Spence como lateral izquierdo, pero el técnico insiste en mantener la estabilidad del equipo y rechaza las críticas tras el flojo ataque ante Ghana.
Tuchel declaró: «No me da vergüenza hacer alguna rotación ahora. Algunos jugadores deberían estar en el campo, pero quizá sea algo más moderada. No siempre es justo limitarse a rotar a los jugadores y decir: “Vale, a por todas”. Ya veremos. Me gustan, por ejemplo, los centrales. Han funcionado bien juntos. Me gusta Elliot Anderson; ha dado un paso adelante y ha hecho un buen partido, quizá un poco mejor que contra Croacia.
Creamos medias ocasiones, centros y jugadas a balón parado, pero no las convertimos y no pudimos cambiar el partido. Quizá desde la banda se ve distinto, pero sé lo que buscábamos.
Queda mucho camino y nadie ha ganado un Mundial marcando cuatro goles por partido. Siempre queremos ir a por todas y darlo todo; lo intentamos, pero a veces es difícil y no hay que ser pesimistas».
- AFP
Los ajustes defensivos se ponen a prueba
Los líderes del Grupo L afrontan una dura prueba física ante una selección centroamericana muy ordenada en defensa, que solo ha encajado dos goles en todo el torneo. Si James queda fuera del once, Ezri Konsa podría pasar a la banda desde el centro de la defensa, mientras que Kobbie Mainoo está listo para sustituir a Declan Rice en el medio si este no está en óptimas condiciones. Mantener la continuidad táctica es clave, ya que el equipo busca sumar todos los puntos para asegurar el primer puesto del grupo.