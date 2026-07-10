La concentración de Inglaterra vive horas de inquietud tras la segunda ausencia consecutiva de Rice en el entrenamiento previo a los cuartos de final del sábado contra Noruega. El centrocampista de 27 años sufre una enfermedad que, según la BBC, agrava su problema neurológico en el isquiotibial y la zona lumbar.

El cuerpo médico de los Tres Leones actúa con rapidez para aislar el caso y evitar un brote, mientras Tuchel vigila además la recuperación de Marc Guehi de una lesión en el tendón de la corva.