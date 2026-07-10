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Inglaterra teme que la enfermedad de Declan Rice se propague en la selección antes del partido contra Noruega
Tuchel se enfrenta a una crisis de alineación
La concentración de Inglaterra vive horas de inquietud tras la segunda ausencia consecutiva de Rice en el entrenamiento previo a los cuartos de final del sábado contra Noruega. El centrocampista de 27 años sufre una enfermedad que, según la BBC, agrava su problema neurológico en el isquiotibial y la zona lumbar.
El cuerpo médico de los Tres Leones actúa con rapidez para aislar el caso y evitar un brote, mientras Tuchel vigila además la recuperación de Marc Guehi de una lesión en el tendón de la corva.
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Odegaard resta importancia a la enfermedad que ha afectado a la concentración
Un brote viral afectó brevemente la concentración de Noruega en Estados Unidos. El capitán Martin Odegaard confirmó que varios jugadores sufrieron malestar por los cambios de temperatura.
El centrocampista del Arsenal declaró: «Ha sido algo leve. Cuando cambias de temperatura y de aire acondicionado, es normal. No es nada grave; algunos se sintieron mal, pero todos deberíamos estar bien para el sábado».
Solbakken desmiente los rumores sobre el virus
Aunque el capitán admitió algunos leves problemas de salud en la plantilla, el seleccionador noruego, Stale Solbakken, rechazó el pánico mediático. Aseguró que la supuesta enfermedad entre los jugadores es solo un rumor y que todos están en plena forma.
El técnico, de 58 años, añadió: «Es solo un rumor. El Odegaard enfermo es el tío de Martin, nuestro fisioterapeuta; él está enfermo, no Martin. Todos los jugadores están bien y listos para jugar».
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Inglaterra y Noruega se verán las caras en un decisivo duelo en Miami.
Inglaterra encara una dura prueba en el Miami Stadium que pondrá a prueba su racha de siete partidos sin perder. Tuchel respira aliviado: Reece James ya entrena con normalidad y reforzará la defensa tras la roja a Jarell Quansah. Pero los ingleses deben estar alerta para frenar a Erling Haaland, autor de siete goles en el torneo.
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