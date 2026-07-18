Inglaterra sin Harry Kane ni Jude Bellingham; Francia con Kylian Mbappé: Thomas Tuchel y Didier Deschamps rotan a lo grande

En la alineación para el partido por el tercer puesto, disputado el sábado por la noche en el Hard Rock Stadium de Miami, destacaron las ausencias del capitán Harry Kane, Jude Bellingham y el portero Jordan Pickford respecto al once del miércoles. Tuchel también dio descanso a Reece James, John Stones, Eliott Anderson y Anthony Gordon.

Alineación de Inglaterra: D. Henderson - Quansah, Konsa, Guehi, Spence - Rice (C), Eze - Saka, Rogers, Rashford - Toney.

Ninguno de los cambios fue por lesión: solo Tino Livramento, Kobbie Mainoo y Jordan Henderson estaban descartados.