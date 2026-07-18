Tras la decepcionante derrota en la semifinal del Mundial contra Argentina, el seleccionador de Inglaterra, Tuchel, ha cambiado siete posiciones de su equipo.
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Inglaterra sin Harry Kane ni Jude Bellingham; Francia con Kylian Mbappé: Thomas Tuchel y Didier Deschamps rotan a lo grande
En la alineación para el partido por el tercer puesto, disputado el sábado por la noche en el Hard Rock Stadium de Miami, destacaron las ausencias del capitán Harry Kane, Jude Bellingham y el portero Jordan Pickford respecto al once del miércoles. Tuchel también dio descanso a Reece James, John Stones, Eliott Anderson y Anthony Gordon.
Alineación de Inglaterra: D. Henderson - Quansah, Konsa, Guehi, Spence - Rice (C), Eze - Saka, Rogers, Rashford - Toney.
Ninguno de los cambios fue por lesión: solo Tino Livramento, Kobbie Mainoo y Jordan Henderson estaban descartados.
- Getty
La última aventura de Deschamps: Mbappé a la caza de un récord histórico de goles
Didier Deschamps realizó siete cambios tras la derrota de Francia el martes ante España (0-2). Solo el portero Mike Maignan, el pivote Adrien Rabiot, Michael Olise (Bayern) y el capitán y máximo goleador Kylian Mbappé (Real Madrid) mantuvieron sus puestos. Mbappé aspira a un premio y a batir dos récords históricos. Con 27 años, puede ser máximo goleador del Mundial —ahora suma ocho tantos, los mismos que Lionel Messi— y alcanzar el primer lugar histórico de la competición. Actualmente tiene 20 goles, uno menos que Messi.
Para Deschamps, el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 será el 187.º y último como seleccionador de Francia; hasta ahora ha sumado 121 victorias. En fases finales de Mundiales lleva 20 triunfos en 26 partidos. Le reemplazará Zinedine Zidane, con quien conquistó como jugador el título de 1998 en Francia.
Alineación de Francia: Maignan; Gusto, Konaté, Lacroix, T. Hernández; Zaire-Emery, Rabiot; Doué, Cherki, Olise; Mbappé.
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