Inglaterra sería favorita en la Copa del Mundo Femenina si las «Lionesses» vencen a España en su propio terreno

Desde los cuartos de final de la Eurocopa 2022, Inglaterra y España se han enfrentado seis veces: los ingleses han ganado cuatro, incluida la más reciente en Wembley en abril. El viernes será distinto: La Roja, invicta en 15 partidos como local (14 victorias y 1 empate), llega tras vencer a Alemania, Suecia, Francia y Países Bajos.

Su última caída fue 3-2 ante Italia en diciembre de 2023, racha que cortó una secuencia de 27 encuentros sin perder desde la derrota frente a Estados Unidos en 2019. En resumen: las campeonas del mundo son locales sólidas.

Si Inglaterra viaja a Mallorca y vence al equipo de Sonia Bermúdez, será un gran logro: asegurará su clasificación directa para la Copa del Mundo Femenina de 2027, forzará a España a la repesca y consolidará el estatus de las Lionesses como favoritas para ganar el título en Brasil.