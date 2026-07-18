Declan Rice adelantó a Inglaterra casi al instante, con un disparo con efecto desde 25 yardas que superó a Mike Maignan. Un mal pase de Désiré Doué fue interceptado y dio pie al ataque; fue un disparo que el portero francés debería haber atajado. Aun así, fue un gol muy necesario para una selección inglesa muy criticada por su derrumbe ante Argentina en la semifinal.

Con la moral alta, Inglaterra siguió presionando y, en el 20’, un córner cerrado de Rice lo cabeceó Konsa para hacer el 2-0.

Los Tres Leones siguieron implacables y un contraataque pilló a Maignan fuera de su portería, dejando el arco vacío. Tras varios intentos, Bukayo Saka aprovechó para marcar el tercero con un potente disparo. Pero la estrella del Arsenal aún no había terminado.

Eberechi Eze le envió un pase medido al veloz extremo, que superó con facilidad a su marcador antes de marcar otro golazo. El equipo de Tuchel llegó al descanso con la medalla de bronce prácticamente en el bolsillo tras arrollar a Francia en la primera parte, pero Les Bleus le dieron emoción al partido en los últimos 45 minutos.

Kylian Mbappé recortó distancias nada más empezar la segunda parte, culminando un contraataque. Bradley Barcola repitió la fórmula y, poco después, Michael Olise asistió a Mbappé para el 4-3.

Con su doblete, Mbappé llegó a 22 goles en Mundiales, uno más que Lionel Messi, y se convirtió en el máximo anotador de la historia del torneo. A sus 27 años es una marca impresionante, aunque Messi puede recuperar el récord en la final del domingo. Los 10 tantos de Mbappé también lo colocan líder en la lucha por la Bota de Oro.

Esa asistencia fue la sexta de Olise en el torneo, igualando el récord de Pelé. Sin embargo, lamentaría sus propias ocasiones falladas tras no aprovechar no una, sino dos oportunidades frente a la portería —cualquiera de las cuales habría empatado el partido para Francia—.

Inglaterra respondió al otro extremo: Malo Gusto derribó a Djed Spence en el área y Saka transformó el penalti en el 87 para poner el 5-3. Francia no se rindió.

Dembélé aprovechó un error defensivo para marcar el cuarto de Francia. El suplente Jude Bellingham marcó el que posiblemente fue el mejor gol del partido, regateando a tres defensas dentro del área francesa antes de batir a Maignan para sentenciar una extraordinaria victoria por 6-4. Fue el séptimo gol de Bellingham en el torneo, con lo que estableció un nuevo récord de Inglaterra y aseguró el mejor resultado de su selección en un Mundial desde 1966.