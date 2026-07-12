A pesar de sus más de 200 partidos y 125 goles con la Albiceleste, Messi nunca ha jugado contra Inglaterra en un partido internacional absoluto. Esa espera acaba el miércoles en Atlanta, donde el equipo de Thomas Tuchel deberá frenar al máximo goleador del torneo. Argentina alcanzó las semifinales tras ganar 3-1 en prórroga a Suiza, y ahora todo el fútbol espera este duelo.

El carisma que rodea a Messi sigue intacto, según el comentarista de la BBC Micah Richards, quien cree que este desafío no se parece a nada a lo que se haya enfrentado la defensa de Inglaterra. «Inglaterra puede superar en velocidad a Argentina, pero ellos cuentan con ese pequeño genio que es Messi. Todos juegan para él. Todo el mundo debería estar emocionado», afirmó Richards. «Marcarlo es imposible porque no retrocede. Se cuela en pequeños espacios donde realmente no debería estar. Se activa en el momento justo y tiene la mejor técnica. Su visión espacial es fantástica, posee un gran disparo y, lo más importante, tiene lo que tiene Jude [Bellingham]: personalidad y carisma. Messi es el futbolista con más carisma de todos. Su carisma está a otro nivel, así que va a ser interesante».