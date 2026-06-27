Según The Guardian, Reece James sufrió una lesión en el bíceps femoral tras el partido contra Ghana el 23 de junio. El lateral derecho se perdió el entrenamiento del viernes en Kansas City y no viajó a Nueva York con el grupo, donde Inglaterra se medirá a Panamá.

Se perderá los dieciseisavos ypodría reaparecer en octavos.