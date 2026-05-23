Inglaterra prepara medidas para evitar un nuevo «Spygate» en el Mundial, y Thomas Tuchel anuncia más seguridad

Para el partido contra Estados Unidos hay una lista secreta de reservas que deben estar listos por si hay lesiones. Tuchel habló con unos 50 jugadores antes de elegir a los 26 y, según cómo reaccionaron los descartados, decidió quiénes siguen en la lista de posibles sustitutos.

Tuchel explicó: «No queremos lesiones, pero sabemos que podemos incorporar jugadores. Todos lo saben. El tono de las llamadas varió según lo cerca que estaban de ser convocados; les dijimos: “Estás muy arriba en la lista”, sin prometer nada.

«Sigo pensando que puede suponer una gran diferencia: ¿a quién de los centrales y a quién de los centrocampistas hay que sustituir? Así que no se puede decir de inmediato: “Entonces te elijo a ti”, y no lo hice. La forma de expresarlo fue un poco diferente. Los que estaban cerca, y para ser totalmente sincero, la reacción de los jugadores ante la decepción también influye. Porque ayer aprendí mucho de todas las llamadas. Y me confirmó quién contestaría felizmente al teléfono cuando llamáramos. Incluso estando de vacaciones en Australia. ¿Quién será y cuándo tengo que estar dónde?»