Inglaterra: polémica entre Tuchel y Bellingham, quien arremete: «No sabe lo que significa jugar contra Haaland, Odegaard, Nusa y Sorloth»

El número 10 habló de Erling Haaland y de su amistad: «La gente nos vio como rivales durante 90 minutos, pero yo solo veía a mi hermano. Sabía cómo se sentía porque yo también he pasado por lo mismo. Por eso fui a buscarlo. No lo hice por las cámaras ni por los titulares, solo para recordarle que un resultado nunca definirá quién es. Mañana seguirá siendo mi hermano».





Ambos compartieron vestuario en el Borussia Dortmund de 2020 a 2022, antes de que Haaland fichara por el Manchester City y Bellingham se incorporara al Real Madrid en 2023.