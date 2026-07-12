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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Inglaterra: polémica entre Tuchel y Bellingham, quien arremete: «No sabe lo que significa jugar contra Haaland, Odegaard, Nusa y Sorloth»

Inglaterra
J. Bellingham
T. Tuchel
World Cup

Tras vencer a Noruega, el seleccionador inglés y el ‘10’ protagonizaron un tenso cruce de palabras.

Tras la victoria de Inglaterra sobre Noruega en cuartos de final del Mundial, estalla una polémica entre Jude Bellingham, autor del doblete decisivo, y el seleccionador inglés, el alemán Thomas Tuchel.


LAS PALABRAS DE TUCHEL

Tras el encuentro, el seleccionador inglés valoró así el rendimiento de su equipo, ganador pero, a su juicio, poco convincente: «Hoy tuvimos suerte. Jugamos de forma descuidada y cometimos muchos errores técnicos. Esto no tiene que ver con la mentalidad. Debemos hacerlo mejor».


  • LA RESPUESTA DE BELLIGHAM

    Bellingham respondió sin rodeos: «No creo que sea así; quizá no sepa lo que supone enfrentarse a un equipo con Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth y otros. No se gana todos los partidos haciendo circular el balón y dando mil pases. A veces solo hay que ganar a la fuerza».




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  • «EL HERMANO DE HAALAND»

    El número 10 habló de Erling Haaland y de su amistad: «La gente nos vio como rivales durante 90 minutos, pero yo solo veía a mi hermano. Sabía cómo se sentía porque yo también he pasado por lo mismo. Por eso fui a buscarlo. No lo hice por las cámaras ni por los titulares, solo para recordarle que un resultado nunca definirá quién es. Mañana seguirá siendo mi hermano».


    Ambos compartieron vestuario en el Borussia Dortmund de 2020 a 2022, antes de que Haaland fichara por el Manchester City y Bellingham se incorporara al Real Madrid en 2023.

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