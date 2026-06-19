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Inglaterra «perseguirá sombras» si Thomas Tuchel no cambia su estilo de juego frente a las mejores selecciones del Mundial
El primer partido reveló algunas debilidades tácticas.
Inglaterra comenzó su participación en el torneo con una victoria 4-2 sobre Croacia en Dallas. Los goles de Harry Kane, Jude Bellingham y Marcus Rashford ocultaron las debilidades defensivas que permitieron a Croacia empatar dos veces antes del descanso. Aunque fue la primera vez que Inglaterra venció en un Mundial a un equipo del top 15 desde 2002, siguen las dudas sobre su defensa y su resistencia.
- AFP
Butt lanza una severa advertencia sobre el torneo
En declaraciones a Paddy Power, Butt advirtió que intentar mantener el ritmo de la Premier League bajo el calor extremo de los partidos internacionales agotará a la plantilla. «Jugamos bien y fue una buena victoria, aunque Croacia parecía en declive. Presionamos muy bien. Con Inglaterra, está bien decir que podemos jugar al estilo de la Premier League contra las mejores selecciones.
Cuando jugaba con Inglaterra lo intentábamos, pero con ese calor a los 60 minutos estás agotado. Ante un equipo como España, ellos mantendrán la posesión, dictarán el ritmo y tú acabarás persiguiendo sombras; te matarán con el último pase y te atravesarán la defensa».
El clima determina las tácticas del torneo
Butt insiste en que el clima extremo y las distintas infraestructuras de los estadios de las ciudades sede determinarán si los jugadores pueden mantener físicamente una presión intensa durante los 90 minutos.
Añadió: «No creo que se pueda jugar así en todos los partidos de este torneo; depende de dónde y a qué hora se juegue, del calor y de si hay techo y aire acondicionado. Hay muchas variables que influyen en cuándo y cómo se puede jugar con un ritmo alto y presión. Si tuviéramos que jugar en Dallas todas las semanas, con aire acondicionado, tendríamos muchas posibilidades. Pero no va a ser así».
- AFP
La clasificación para la fase eliminatoria está al alcance de la mano
Los Tres Leones se medirán a Ghana en su segundo partido de grupo la próxima semana: una victoria les asegurará el pase a la fase eliminatoria. Para Tuchel, gestionar el desgaste físico y afianzar la defensa será clave mientras las opciones de clasificación cobran peso. El equilibrio entre avanzar de grupo y preservar el plan táctico sigue siendo el principal objetivo de Inglaterra.