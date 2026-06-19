Inglaterra «perseguirá sombras» si Thomas Tuchel no cambia su estilo de juego frente a las mejores selecciones del Mundial

En declaraciones a Paddy Power, Butt advirtió que intentar mantener el ritmo de la Premier League bajo el calor extremo de los partidos internacionales agotará a la plantilla. «Jugamos bien y fue una buena victoria, aunque Croacia parecía en declive. Presionamos muy bien. Con Inglaterra, está bien decir que podemos jugar al estilo de la Premier League contra las mejores selecciones.

Cuando jugaba con Inglaterra lo intentábamos, pero con ese calor a los 60 minutos estás agotado. Ante un equipo como España, ellos mantendrán la posesión, dictarán el ritmo y tú acabarás persiguiendo sombras; te matarán con el último pase y te atravesarán la defensa».