Fue a raíz de ese éxito, en el verano de 2025, cuando el elegante centrocampista McAtee completó un traspaso de 30 millones de libras (40 millones de dólares) al City Ground. En ese momento, se consideró que el Forest había cerrado un auténtico golpe de mercado.

El jugador, natural de Salford, había disputado 34 partidos oficiales con el City y marcado siete goles, incluido un hat-trick en la FA Cup contra los Ammies, del otro lado de la ciudad, propiedad de Gary Neville y Sir David Beckham. Se consideraba que necesitaba un papel regular para que pudiera explotar todo su potencial.

El Forest, mientras luchaba por evitar el descenso en 2025-26, no pudo ofrecerle esas oportunidades, ya que Morgan Gibbs-White dominaba la demarcación de mediapunta. McAtee tuvo un papel secundario como consecuencia de ello, y su único gol de la temporada llegó en la Europa League.

Sin embargo, otro cambio en el banquillo ha jugado a favor del futbolista de 23 años, junto con una venta millonaria. Con Anderson llevando su carrera en la dirección opuesta a la de McAtee, al poner rumbo a Manchester en una operación de 116 millones de libras (153 millones de dólares), el nuevo técnico del Forest, Oliver Glasner, necesitaba a alguien que controlara la posesión en el centro del campo.