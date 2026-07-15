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England Argentina GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traducido por

Inglaterra no debe temer a Argentina, que busca retener el título, en su intento por llegar a su primera final del Mundial en 60 años

Opinion
Inglaterra
Argentina
World Cup
L. Messi
T. Tuchel
FEATURES
Inglaterra vs Argentina

Que Inglaterra parta como favorita ante Argentina, actual campeona del mundo, en las semifinales de 2026 demuestra el progreso logrado en la última década. Aunque la presencia de Lionel Messi mantiene viva la amenaza para los Tres Leones, el equipo de Thomas Tuchel no tiene motivos para temer a Atalanta.

Inglaterra y Argentina, favoritas desde el inicio, han vivido eliminatorias muy similares: triunfos agónicos y de infarto. Los ingleses vencieron in extremis a la modesta República Democrática del Congo, y los argentinos necesitaron 30 minutos extra para superar a Cabo Verde en dieciseisavos.

Después, los Tres Leones vencieron 3-2 a México en el Azteca con diez hombres, y los campeones reaccionaron para ganar 3-2 a Egipto; ambos pasaron a cuartos con goles en la prórroga ante Noruega y Suiza, respectivamente.

El equipo de Tuchel tampoco lo ha tenido fácil, pero puede confiar en que sus rivales han sufrido para llegar lejos.

  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Campeones del mundo en horas bajas

    Pese a ser campeonas, Argentina ha sufrido en la defensa del título. Un sorteo favorable prometía un camino fácil a las semifinales, pero la realidad fue distinta.

    El equipo de Scaloni pasó la fase de grupos con pleno de puntos ante Argelia, Austria y Jordania, con seis goles de Messi, pero las eliminatorias han sido mucho más duras y han mostrado grietas en la defensa.

    En dieciseisavos, Argentina sufrió para eliminar a la modesta Cabo Verde y solo avanzó gracias a un autogol en el 111’. En octavos contra Egipto perdían 2-0 a 11 del final, pero remontaron y ganaron 3-2 con un tanto de Enzo Fernández en el descuento.

    En cuartos, Dan Ndoye igualó para Suiza y, tras la expulsión de Breel Embolo por doble amarilla revisada por el VAR, Argentina volvió a la prórroga y solo un golazo de Julián Álvarez la clasificó. Y todo esto sin haber cruzado aún a ninguna selección del top 10 de la FIFA.

    Además, haber disputado dos prórrogas (una más que Inglaterra) y contar con menos descanso de cara a la semifinal puede pasar factura.

    • Anuncios
  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «No saben defender»

    Argentina solo encajó un gol en la fase de grupos, pero ha recibido cinco en tres eliminatorias (seis si se cuenta el anulado a Egipto) ante rivales más débiles. Eso debe animar a Inglaterra.

    En sus tres últimos partidos han sufrido con las transiciones rápidas, el juego por bandas y los centros laterales, justo las armas que los Tres Leones consideran clave. Tuchel confiará en Gordon, Saka y Bellingham para explotarlos.

    Los defensas Cristian Romero y Lisandro Martínez reconocen que deben «concentrarse» y «mejorar», y la leyenda inglesa Chris Waddle considera la zaga el talón de Aquiles de los sudamericanos.

    En declaraciones a 10bet, afirmó: «Argentina no es la mejor en defensa. Tienen grandes atacantes, pero atrás les falta velocidad y movilidad.

    Si tienes el valor suficiente para ir a por ellos, el otro día vimos que no son tan buenos en defensa. Inglaterra sacará mucha fuerza y confianza al ver jugar a Argentina y comprobar que no saben defender».

  • FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUIAFP

    Ventaja en el centro del campo

    El partido se puede decidir en el centro del campo, y Inglaterra confía en ganarlo ahí. Si el motor argentino no protege a la zaga, estará en apuros.

    La elección de Scaloni en esa zona ha sido curiosa; en la fase eliminatoria, el seleccionador ha vuelto a una formación en rombo con cuatro centrocampistas: Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, aparentemente en un intento de saturar el centro del campo y crear espacios para Messi por delante de ellos. Este último se coloca más retrasado, con De Paul a la derecha, Mac Allister a la izquierda y Fernández como número 10.

    Sin embargo, esa disposición deja espacios por las bandas, tal como aprovechó Ndoye. El suizo superó a Nahuel Molina, desprotegido tras un De Paul ya veterano. Ahí deberían brillar Gordon y Saka, si reciben el balón.

    Bellingham, Elliot Anderson y Declan Rice —que deberían estar frescos tras descansar en la segunda parte y la prórroga contra Noruega— disfrutarán del duelo contra De Paul y Paredes, quienes ya han pasado su mejor momento. Fernández y Mac Allister, conocidos de la Premier League, no deberían ser un problema físico para el trío inglés.

    Curiosamente, se rumorea que Scaloni podría introducir cambios tácticos el miércoles, como la entrada del más móvil Exequiel Palacios y del extremo Giuliano Simeone, o incluso un 5-3-2 con laterales-extremos, sistema que ya usó en los cuartos de final del Mundial 2022 contra Países Bajos.

    Aun así, Anderson, Rice y Bellingham deben mantener la cabeza fría: sus rivales son expertos en las «artes oscuras» y De Paul y Paredes sobresalen en esas jugadas sucias que pueden desconcentrar a un rival motivado. Inglaterra no puede permitirse tarjetas innecesarias.

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  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Messi en declive?

    En la prórroga de los cuartos de final, Suiza frenó a Messi y evitó que marcara, algo que Inglaterra puede aprovechar.

    Tras dos duros duelos eliminatorios contra Cabo Verde y Egipto, «La Pulga» fue neutralizado por el rival mejor clasificado que ha enfrentado el campeón en Norteamérica. Aunque dio la asistencia para el gol temprano de Mac Allister en un córner, Messi no marcó en las tres ocasiones que tuvo.

    ¿Será la primera señal de desgaste? Él mismo había dudado de su presencia por su edad y estado físico, y tras una eliminatoria exigente se quedó fuera del entrenamiento del domingo para dosificar esfuerzos.

    La leyenda inglesa Wayne Rooney advierte que, pese a su enorme peligro ofensivo, Messi puede ser un punto débil para Argentina. «Es un problema defensivo para ellos», dijo en la BBC. «No regresa, pero tiene momentos brillantes, como Jude Bellingham: destellos de gran calidad».

  • FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUIAFP

    Uno afilado, otro romo

    Más allá de Messi, Inglaterra puede respirar aliviada: el resto de los delanteros argentinos aún no ha mostrado regularidad en este Mundial. Con ocho goles, el astro lleva seis de ventaja sobre Lautaro Martínez, autor de un penalti a Jordania y un remate fácil en la prórroga contra Suiza.

    Álvarez, por su parte, solo marcó su primer gol con un disparo decisivo ante Suiza en el último partido, tras un torneo irregular y con el telón de fondo de su intento por abandonar el Atlético de Madrid este verano.

    Por eso Argentina depende mucho de Messi, con aportes esporádicos de sus compañeros. Si Inglaterra logra neutralizarlo, la Albiceleste necesitará un golpe de inspiración que Tuchel confía en poder frenar.

    Los Tres Leones dependen de Bellingham y Kane (seis goles cada uno), con Rashford como único apoyo en la punta, pero la aportación de Gordon y Saka desde las bandas (tres asistencias cada uno) les da mayor equilibrio ofensivo.

  • Tuchel BellinghamGetty Images

    Confianza en Tuchel

    La mayor arma de Inglaterra este miércoles quizá no esté en el campo. La FA cambió al afable Gareth Southgate por el implacable Tuchel, y el alemán ya ha mostrado su talento en copas.

    Sus decisiones en los partidos han llevado a los Tres Leones a su tercera semifinal de un Mundial, hazaña significativa tras décadas de sufrimiento. Como Argentina, Tuchel y su equipo han pasado sustos, pero nunca pareció inminente la derrota, gracias al técnico en el banquillo.

    La entrada de Gordon ante la República Democrática del Congo en dieciseisavos y su asistencia a Kane; la lección defensiva con diez contra México en el Azteca; y su famosa charla en el descanso frente a Croacia: el torneo inglés se ha forjado en estos momentos.

    «Lo estoy disfrutando muchísimo. Me siento muy vivo en estos momentos», declaró Tuchel tras la victoria sobre Noruega. «Aquí es donde quiero estar. No quiero estar en ningún otro lugar del mundo en estos minutos. Y en este preciso instante, en ningún otro lugar del mundo entero».

    Si vuelve a dar la talla el miércoles en Atlanta, estará a las puertas de la grandeza.

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