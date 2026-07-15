Inglaterra no debe temer a Argentina, que busca retener el título, en su intento por llegar a su primera final del Mundial en 60 años

El partido se puede decidir en el centro del campo, y Inglaterra confía en ganarlo ahí. Si el motor argentino no protege a la zaga, estará en apuros.

La elección de Scaloni en esa zona ha sido curiosa; en la fase eliminatoria, el seleccionador ha vuelto a una formación en rombo con cuatro centrocampistas: Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, aparentemente en un intento de saturar el centro del campo y crear espacios para Messi por delante de ellos. Este último se coloca más retrasado, con De Paul a la derecha, Mac Allister a la izquierda y Fernández como número 10.

Sin embargo, esa disposición deja espacios por las bandas, tal como aprovechó Ndoye. El suizo superó a Nahuel Molina, desprotegido tras un De Paul ya veterano. Ahí deberían brillar Gordon y Saka, si reciben el balón.

Bellingham, Elliot Anderson y Declan Rice —que deberían estar frescos tras descansar en la segunda parte y la prórroga contra Noruega— disfrutarán del duelo contra De Paul y Paredes, quienes ya han pasado su mejor momento. Fernández y Mac Allister, conocidos de la Premier League, no deberían ser un problema físico para el trío inglés.

Curiosamente, se rumorea que Scaloni podría introducir cambios tácticos el miércoles, como la entrada del más móvil Exequiel Palacios y del extremo Giuliano Simeone, o incluso un 5-3-2 con laterales-extremos, sistema que ya usó en los cuartos de final del Mundial 2022 contra Países Bajos.

Aun así, Anderson, Rice y Bellingham deben mantener la cabeza fría: sus rivales son expertos en las «artes oscuras» y De Paul y Paredes sobresalen en esas jugadas sucias que pueden desconcentrar a un rival motivado. Inglaterra no puede permitirse tarjetas innecesarias.