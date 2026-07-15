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England Argentina GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traducido por

Inglaterra no debe temer a Argentina, que busca retener el título, en su camino a su primera final del Mundial en 60 años

Opinion
Inglaterra
Argentina
World Cup
L. Messi
T. Tuchel
FEATURES
Inglaterra vs Argentina

Que Inglaterra parta como favorita ante Argentina, actual campeona del mundo, en las semifinales de 2026, demuestra el progreso logrado en la última década. Aunque la presencia de Lionel Messi mantiene viva la amenaza para los Tres Leones, el equipo de Thomas Tuchel no tiene motivos para temer a Atalanta.

Inglaterra y Argentina, favoritas desde el inicio, han vivido eliminatorias muy similares y cargadas de drama. Los ingleses vencieron a República Democrática del Congo en el último minuto, y los argentinos necesitaron 30 minutos extra para superar a Cabo Verde en dieciseisavos.

Después, los Tres Leones vencieron 3-2 a México en el Azteca con diez hombres, y los campeones reaccionaron para ganar 3-2 a Egipto; ambos avanzaron en cuartos ante Noruega y Suiza, respectivamente, con goles en la prórroga.

El equipo de Tuchel tampoco lo ha tenido fácil, pero puede sacar confianza de las dificultades de sus rivales.

  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Campeones del mundo en horas bajas

    Pese a ser campeonas, Argentina ha sufrido en la defensa de su título mundial. Al igual que Inglaterra, un sorteo favorable le auguraba un camino fácil a las semifinales, pero la realidad ha sido muy distinta.

    El equipo de Scaloni pasó sin problemas la fase de grupos, sumando el máximo de puntos ante Argelia, Austria y Jordania, con seis goles de Messi en tres partidos. Sin embargo, las eliminatorias han sido mucho más complicadas y han mostrado grietas en la armadura de los campeones.

    En dieciseisavos, Argentina sufrió para eliminar a la modesta Cabo Verde en la prórroga, con un autogol en el 111. En octavos contra Egipto perdían 2-0 a 11 del final, pero remontaron y ganaron 3-2 con un tanto de Enzo Fernández en el descuento.

    En cuartos, Dan Ndoye igualó para Suiza y, aunque Breel Embolo fue expulsado por doble amarilla tras revisión del VAR, Argentina volvió a necesitar la prórroga y un golazo de Julián Álvarez para avanzar. Y todo esto sin haber cruzado aún a ninguna selección del top 10 de la FIFA.

    Además, haber disputado dos prórrogas (una más que Inglaterra) y contar con menos descanso de cara a la semifinal puede pasar factura.

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  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «No saben defender»

    Argentina solo encajó un gol en la fase de grupos, pero ha recibido cinco en tres eliminatorias (seis si se cuenta el anulado a Egipto) ante rivales más débiles, lo que anima a Inglaterra.

    En sus tres últimos partidos, los campeones han sufrido con las transiciones rápidas, el juego por las bandas y los centros —precisamente las armas que los Tres Leones consideran clave. Tuchel confiará en Gordon, Saka y Bellingham para explotar esas debilidades.

    Los defensas Cristian Romero y Lisandro Martínez reconocen que deben «concentrarse» y «mejorar», y la leyenda inglesa Chris Waddle considera la zaga el punto más débil de los sudamericanos.

    En declaraciones a 10bet, afirmó: «Argentina no es la mejor en defensa. Tienen grandes atacantes, pero atrás les falta ritmo y movilidad.

    Si tienes el valor suficiente para ir a por ellos, el otro día vimos que no son tan buenos en defensa. Inglaterra sacará mucha fuerza y confianza al ver jugar a Argentina y comprobar que no saben defender».

  • FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUIAFP

    Ventaja en el centro del campo

    El partido se puede decidir en el centro del campo, y Inglaterra confía en ganarlo ahí. Si el motor argentino no protege a la zaga, estará en apuros.

    La elección de Scaloni en esa zona ha sido curiosa; en la fase eliminatoria, el seleccionador ha vuelto a una formación en rombo con cuatro centrocampistas: Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, aparentemente en un intento de saturar el centro del campo y crear espacios para Messi por delante de ellos. Este último se coloca más retrasado, con De Paul a la derecha, Mac Allister a la izquierda y Fernández como número 10.

    Sin embargo, esa disposición deja espacios por las bandas, tal como aprovechó Ndoye. El suizo superó a Nahuel Molina, expuesto detrás de un De Paul ya veterano. Ahí deberían brillar Gordon y Saka, si reciben el balón.

    Bellingham, Anderson y Rice —que deberían estar frescos tras descansar en la segunda parte y la prórroga contra Noruega— disfrutarán del duelo contra De Paul y Paredes, ya en declive. Fernández y Mac Allister, conocidos de la Premier, no deberían ser rivales físicos para el trío inglés.

    Curiosamente, se rumorea que Scaloni podría introducir cambios el miércoles, como la entrada del más móvil Exequiel Palacios y del extremo Giuliano Simeone, o incluso un 5-3-2 con laterales de ataque, sistema que usó en los cuartos de final del Mundial 2022 ante Países Bajos.

    Anderson, Rice y Bellingham deben mantener la cabeza fría: sus rivales son expertos en provocaciones y pueden desconcentrar a un rival motivado. Inglaterra no puede permitirse tarjetas innecesarias.

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  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Messi en declive?

    En la prórroga de los cuartos de final, Suiza frenó a Messi y evitó que marcara, algo que Inglaterra puede aprovechar.

    Tras dos exigentes duelos eliminatorios contra Cabo Verde y Egipto, «La Pulga» quedó relativamente neutralizado por el rival mejor clasificado que ha enfrentado el campeón en Norteamérica. Aunque dio la asistencia para el gol tempranero de Mac Allister en un córner, Messi no marcó en las tres ocasiones que tuvo.

    ¿Será la primera señal de desgaste del astro? Él mismo había dudado de su presencia por su edad y estado físico. La eliminatoria ha sido dura para la Albiceleste y, según se informa, Messi se ausentó del entrenamiento del domingo para dosificar esfuerzos.

    La leyenda inglesa Wayne Rooney advierte que, pese a su enorme peligro ofensivo, Messi puede ser un punto débil para Argentina. «Es un problema defensivo para ellos», dijo en la BBC. «No regresa, pero tiene momentos brillantes, como Jude Bellingham: destellos de gran calidad».

  • FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUIAFP

    Uno afilado, otro romo

    Más allá de Messi, Inglaterra puede respirar aliviada: el resto de los delanteros argentinos aún no ha mostrado regularidad en este Mundial. Con ocho goles, el astro lleva seis de ventaja sobre Lautaro Martínez, autor de un penalti a Jordania y un remate fácil en la prórroga contra Suiza.

    Álvarez, por su parte, solo marcó su primer gol en el último partido contra Suiza, tras un torneo irregular marcado por su deseo de dejar el Atlético de Madrid.

    Por eso Argentina depende mucho de Messi, con aportes esporádicos de sus compañeros. Si Inglaterra logra neutralizarlo, la Albiceleste necesitará un golpe de inspiración que Tuchel confía en poder frenar.

    Los Tres Leones dependen de Bellingham y Kane (seis goles cada uno), con Rashford como único apoyo en la delantera. Sin embargo, la aportación de Gordon y Saka desde las bandas (tres asistencias cada uno) les da mayor equilibrio ofensivo.

  • Tuchel BellinghamGetty Images

    Confianza en Tuchel

    La mayor arma de Inglaterra este miércoles quizá no esté en el campo. La FA cambió al afable Gareth Southgate por el implacable Tuchel, y el alemán ya ha mostrado su talento en copas.

    Sus decisiones durante los partidos han llevado a los Tres Leones a su tercera semifinal de un Mundial, hazaña significativa tras décadas de sufrimiento. Como Argentina, Tuchel y su equipo han vivido momentos de tensión, pero nunca pareció inminente la derrota, gracias al técnico en el banquillo.

    Sus movimientos clave —la entrada de Gordon ante la República Democrática del Congo, la lección defensiva con diez contra México en el Azteca y su charla en el descanso frente a Croacia— han marcado el torneo de los ingleses.

    «Lo estoy disfrutando muchísimo. Me siento muy vivo en estos momentos», declaró Tuchel tras la victoria sobre Noruega. «Aquí es donde quiero estar. No quiero estar en ningún otro lugar del mundo en estos minutos. Y en este preciso instante, en ningún otro lugar del mundo entero».

    Si vuelve a acertar el miércoles en Atlanta, estará a un paso de la grandeza.

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