Pese a ser campeonas, Argentina ha sufrido en la defensa de su título mundial. Al igual que Inglaterra, un sorteo favorable le auguraba un camino fácil a las semifinales, pero la realidad ha sido muy distinta.

El equipo de Scaloni pasó sin problemas la fase de grupos, sumando el máximo de puntos ante Argelia, Austria y Jordania, con seis goles de Messi en tres partidos. Sin embargo, las eliminatorias han sido mucho más complicadas y han mostrado grietas en la armadura de los campeones.

En dieciseisavos, Argentina sufrió para eliminar a la modesta Cabo Verde en la prórroga, con un autogol en el 111. En octavos contra Egipto perdían 2-0 a 11 del final, pero remontaron y ganaron 3-2 con un tanto de Enzo Fernández en el descuento.

En cuartos, Dan Ndoye igualó para Suiza y, aunque Breel Embolo fue expulsado por doble amarilla tras revisión del VAR, Argentina volvió a necesitar la prórroga y un golazo de Julián Álvarez para avanzar. Y todo esto sin haber cruzado aún a ninguna selección del top 10 de la FIFA.

Además, haber disputado dos prórrogas (una más que Inglaterra) y contar con menos descanso de cara a la semifinal puede pasar factura.