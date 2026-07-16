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Thomas Tuchel Pep Guardiola GFXGOAL
Krishan Davis

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Inglaterra NO debe despedir a Thomas Tuchel pese a la dura derrota en la semifinal del Mundial, a menos que Pep Guardiola quiera el cargo

Opinion
Inglaterra
T. Tuchel
P. Guardiola
World Cup
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Inglaterra vs Argentina

Thomas Tuchel está a punto de conocer de primera mano el riguroso análisis pospartido que se hace en Inglaterra tras la eliminación en semifinales del Mundial. Tras perder el miércoles contra Argentina, pese a ir ganando en el 85’, ya se piden su dimisión.

En la segunda parte, Inglaterra apenas tuvo el 12 % de la posesión entre el gol de Anthony Gordon (m. 55) y el empate de Enzo Fernández media hora después. Se replegó cada vez más y completó solo dos pases —ambos entre el portero Jordan Pickford y el defensa John Stones— en los 18 minutos previos al tanto de Fernández.

Las críticas a Tuchel se deben a que, al realizar tres cambios defensivos en los últimos 20 minutos —Konsa, Burn y O’Reilly por Gordon, Rice y James—, reforzó la mentalidad de asedio de Inglaterra en lugar de reaccionar antes a su actitud defensiva. Argentina, liderada por Lionel Messi, aprovechó la situación y le arrebató el partido a Inglaterra en el último suspiro.

Tuchel no está exento de culpa, pero el problema es más profundo y un cambio de entrenador no lo resolvería. Si la FA optara por una medida drástica, solo habría un nombre: Pep Guardiola.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La tormenta perfecta

    Tuchel merece críticas por la derrota en Atlanta, pero el rendimiento de Inglaterra tras adelantarse en la segunda parte reveló un problema mayor, agravado por sus decisiones.

    Es un lastre heredado de la era Southgate: los jugadores, agotados, se replegaron como si no pudieran creer que iban ganando a los campeones del mundo y optaron por aguantar, pese a tener las herramientas para vencer a esta Argentina.

    Ese cambio mental llevó a Tuchel a realizar desafortunadas sustituciones en los últimos 20 minutos: solo intentaba reemplazar a los jugadores que se habían replegado por defensas de verdad, pues el equipo no supo aprovechar la ventaja. Sin embargo, la entrada de tres defensas animó aún más el repliegue y Argentina encontró huecos que Messi explotó sin piedad.

    Muchos argumentarán que Tuchel debió responder antes con cambios ofensivos, pues el partido estaba al alcance.

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    «Murió lentamente»

    Desde el pitido final en Atlanta quedó claro que el entrenador no ordenó replegarse con un bloque bajo. Inglaterra impuso su mentalidad de underdog y, cuando Tuchel reaccionó con cambios tardíos, ya era demasiado tarde.

    En medio de las críticas, la entrevista más reveladora del entrenador fue la concedida a ITV. «Ellos no tenían nada que perder; de repente, jugamos como si tuviéramos mucho que perder», afirmó. «No tuvimos suficiente posesión, ya no pudimos escapar de la presión. Lo intentamos todo, pero no conseguíamos el balón y fue como morir poco a poco; empezó justo después del gol y, básicamente, por eso perdimos».

    Al ser cuestionado por sus cambios y su aparente efecto negativo, Tuchel respondió con sarcasmo: «Nos replegamos enseguida tras nuestro gol, tú mismo lo acabas de decir. No fue después de las sustituciones. Pero asumo la responsabilidad de los cambios. Es fácil ser entrenador después del partido; se cuenta la historia a partir del resultado. Nadie puede demostrar qué habría pasado sin ellos».

    El capitán inglés, Harry Kane, admitió que el técnico les había ordenado seguir presionando: «En cuanto nos pusimos 1-0, parecíamos conformarnos con el resultado, y eso no basta; estoy destrozado. La consigna era seguir y marcar otro gol».

    El central Marc Guehi coincidió: «Deberíamos haber seguido presionando; en cuanto marcamos, la mentalidad pasó a ser “retroceder y defender”».

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    No hay soluciones rápidas

    Tuchel quizá erró en el timing de sus cambios, pero el verdadero nudo es la mentalidad de Inglaterra —tema que él mismo mencionó al llegar, en un vídeo que se viralizó tras el pitido final en Atlanta—, un problema sin solución rápida. El exentrenador del Chelsea y del Bayern de Múnich llegó en enero de 2025 con la misión de convertir a los subcampeones de la Euro 2024 en campeones del mundo tras solo seis concentraciones.

    Aunque se proclamó que el objetivo era ganar, hasta el aficionado más optimista sabía que era una tarea titánica en tan poco tiempo, sobre todo frente a rivales con más experiencia en el torneo. Selecciones como España, Argentina y Francia no arrastraban 60 años de decepciones.

    Como recuerda The Athletic, «Inglaterra suele ir ganando en los partidos eliminatorios que luego pierde» (Alemania 1996, Argentina 1998, Brasil 2002, Portugal 2004, Islandia 2016, Croacia 2018 e Italia 2021). Parece que se necesitarán más de los 18 meses que lleva Tuchel al frente para revertir esa tendencia.

    Con todo, la Eurocopa 2028 en casa parece un objetivo más realista. Para entonces, el seleccionador debería haberles transmitido la convicción de que merecen estar entre los favoritos y jugar con la libertad que eso implica, como hizo Argentina en la segunda parte en Atlanta.

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  • Thomas Tuchel Pep Guardiola England 2026Getty/GOAL

    ¿Una oportunidad que no te puedes perder?

    A pesar de la eliminación en semifinales, del claro fracaso táctico de jugadores y entrenador y de las peticiones de destitución tras la derrota, sería precipitado despedir a Tuchel ahora, cuando su proyecto con Inglaterra está en pañales. Sin embargo, es imposible ignorar que el que posiblemente sea el mejor entrenador de todos los tiempos está disponible y podría estar dispuesto a asumir lo que se considera, por consenso, el trabajo más difícil del fútbol.

    Pep Guardiola acaba de dejar el Manchester City tras una década en la que revolucionó el fútbol inglés y mostró su amor por este país. No extraña que las casas de apuestas lo sitúen como favorito para ser el próximo seleccionador.

    Si la FA decidiera prescindir de Tuchel, el catalán debería ser su primera opción, pues es el único sustituto viable capaz de superar el listón que el actual seleccionador ha puesto en este Mundial. De lo contrario, deberán mantener a un técnico que muchos aún consideran uno de los mejores del planeta.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Apoyo desde arriba

    Por ahora, Tuchel mantiene el respaldo de la FA, que ve su llegada a semifinales como un éxito pese a la eliminación ante Argentina.

    Es un desenlace previsible: en febrero renovó dos años, tras firmar inicialmente por 18 meses hasta el Mundial 2026, con la condición de ganar el título.

    Por ello, se espera que Tuchel dirija a los Tres Leones en la Eurocopa 2028, organizada por Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda. De no lograr un gran título en casa, su mandato probablemente terminará.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «Seguimos adelante»

    Es crucial que este revés no frene a Tuchel al frente de Inglaterra, sino que le ayude a aprender y a dar el siguiente paso en el gran escenario. Así lo ve el técnico.

    «Seguiremos adelante con el contrato hasta la Eurocopa que se disputará en casa», declaró Tuchel en la rueda de prensa posterior al partido, confirmando que no tiene intención de dimitir. «Estoy deseando que llegue ese momento, aunque ahora mismo resulte difícil mirar tan lejos en el futuro.

    «Tenemos que esperar cuatro años [para otro Mundial]. Llegar a semifinales es un logro, pues muchas selecciones potentes caen antes. Pero ahora nadie quiere oírlo, porque nos exigimos el máximo».

    De cara a 2028, Inglaterra volverá a ser favorita con una plantilla emocionante que sumará jóvenes promesas y, quizás, el regreso de Cole Palmer o Phil Foden. En los dos años que quedan, Tuchel debe transmitir la confianza para llegar, por fin, hasta el final.

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