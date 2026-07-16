En la segunda parte, Inglaterra apenas tuvo el 12 % de la posesión entre el gol de Anthony Gordon (m. 55) y el empate de Enzo Fernández media hora después. Se replegó cada vez más y completó solo dos pases —ambos entre el portero Jordan Pickford y el defensa John Stones— en los 18 minutos previos al tanto de Fernández.

Las críticas a Tuchel se deben a que, al realizar tres cambios defensivos en los últimos 20 minutos —Konsa, Burn y O’Reilly por Gordon, Rice y James—, reforzó la mentalidad de asedio de Inglaterra en lugar de reaccionar antes a su actitud defensiva. Argentina, liderada por Lionel Messi, aprovechó la situación y le arrebató el partido a Inglaterra en el último suspiro.

Tuchel no está exento de culpa, pero el problema es más profundo y un cambio de entrenador no lo resolvería. Si la FA optara por una medida drástica, solo habría un nombre: Pep Guardiola.