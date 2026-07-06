Inglaterra hizo historia al ganar 3-2 a México en el Azteca, convirtiéndose en la primera selección en vencer allí en un Mundial y en la tercera que triunfa en ese estadio tras Costa Rica (2002) y Honduras (2013). El 3-2, con doblete de Bellingham y penalti de Kane —ya con 6 goles, por detrás de Messi, Mbappé y Haaland—, les clasifica para cuartos, donde elsábado se medirán en Miami a Noruega, verdugo de Brasil.
Traducido por
Inglaterra hizo historia en el Azteca: venció 3-2 a México con un hombre menos. Bellingham y Kane llevaron a Tuchel a cuartos. Ahora toca Noruega
LA NOCHE DE BELLINGHAM
La tormenta y la alerta por rayos retrasaron dos horas el inicio del partido en Ciudad de México. Inglaterra, bien respaldada por las paradas de Pickford, sentenció el encuentro con un doblete de Jude Bellingham en 90 segundos: En el 36, Saka centró desde la derecha y Bellingham cabeceó a la red; en el 38, tras una pared con Kane, definió a puerta vacía. Sin embargo, el México de Aguirre no se descompone y, antes del descanso, acorta distancias por medio de Quino, su cuarto gol en el torneo, para mantener la esperanza.
BAJO EL SIGNO DE KANE
Inglaterra soñabacon la remontada.En el 54',Quansah derribó a Gallardo y Faghani, tras revisar el VAR, lo expulsó. En el momento más difícil, los Tres Leones responden: en el 60’, Kane apoya a Gordon, derribado por Rengel, y el delantero del Bayern transforma el penalti para su gol 14 en Mundiales. Empata así a Gerd Müller, a un gol de Ronaldo ‘el Fenómeno’ y a dos del exrécord Klose. Pero ocho minutos después Kane derriba a Gutiérrez y Raúl Jiménez, con su tercer tanto, bate a Pickford (2-3) y reabre el encuentro.
GIMÉNEZ Y HENDERSON, ¡MENUDO GOLPE!
Mientras tanto, el seleccionador de México, Aguirre, también se juega la carta del jugador del Milan Santiago Giménez para darlo todo, Sin embargo, su participación dura apenas unosminutos: en una entrada sufre un grave esguince en el tobillo derecho que, de confirmarse su gravedad, podría complicar los planes de traspaso del Milan. El asalto local para igualar 3-3 y forzar la prórroga chocó contra la defensa de cinco de Tuchel, que resistió los doce minutos de descuento ante un Azteca que animó hasta el final. Inglaterra avanza a cuartos por tercera vez seguida y acaba con el sueño mexicano. En la celebración posterior, Jordan Henderson, al intentar volver al campo tras festejar con la afición, saltó una valla publicitaria, tropezó y cayó mal, fracturándose la muñeca y siendo retirado en camilla. Tuchel admitió que la lesión podría acabar con su Mundial.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias