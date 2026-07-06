Mientras tanto, el seleccionador de México, Aguirre, también se juega la carta del jugador del Milan Santiago Giménez para darlo todo, Sin embargo, su participación dura apenas unosminutos: en una entrada sufre un grave esguince en el tobillo derecho que, de confirmarse su gravedad, podría complicar los planes de traspaso del Milan. El asalto local para igualar 3-3 y forzar la prórroga chocó contra la defensa de cinco de Tuchel, que resistió los doce minutos de descuento en un Azteca entregado. Inglaterra gana y celebra su tercera clasificación consecutiva a cuartos, eliminando al anfitrión. En la celebración posterior, Jordan Henderson, al volver al campo tras festejar con la afición, tropezó al saltar una valla publicitaria y se fracturó la muñeca, siendo retirado en camilla. Tuchel admitió que la lesión podría acabar con su Mundial.