Inglaterra hizo historia al vencer 3-2 a México en el Azteca, algo que nunca había logrado en un Mundial. El 3-2, con doblete de Bellingham y penalti de Kane —ya con 6 goles, por detrás de Messi, Mbappé y Haaland—,les da el pase a cuartos, donde el sábado enfrentarán en Miami a Noruega, verdugo de Brasil.
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Inglaterra hizo historia en el Azteca: venció 3-2 a México con un hombre menos. Bellingham y Kane clasificaron a Tuchel a cuartos. Ahora toca Noruega
LA NOCHE DE BELLINGHAM
La tormenta y la alerta por rayos retrasaron dos horas el inicio del partido en Ciudad de México. Inglaterra, bien respaldada por las atajadas de Pickford, sentenció el encuentro con un doblete de Jude Bellingham en la primera parte, en apenas 90 segundos: En el 36, Saka centró desde la derecha y Bellingham cabeceó a la red; en el 38, tras una pared con Kane, definió a puerta vacía. Sin embargo, el México de Aguirre no se descompone y, antes del descanso, acorta distancias por medio de Quino, quien marca su cuarto gol en el Mundial.
BAJO EL SIGNO DE KANE
Inglaterra soñaba con la remontada. Al inicio del segundo tiempo Quansah, titular por Spence, derribó a Gallardo y el árbitro Faghani, tras revisar el VAR, lo expulsó: 10 ingleses desde el 54’. En el momento más difícil, los Tres Leones responden: en el 60’, Kane cabecea para Gordon, derribado por Rengel; el ‘9’ del Bayern transforma el penalti y firma su gol 14 en Mundiales. Iguala a Gerd Müller, a un gol de Ronaldo «el Fenómeno» y a dos del exrécord Klose. Pero al 68’, Kane derriba a Gutiérrez y Raúl Jiménez transforma el penalti (3-2), reabriendo el encuentro.
GIMÉNEZ Y HENDERSON, ¡MENUDO GOLPE!
Mientras tanto, el seleccionador de México, Aguirre, también se juega la carta del jugador del Milan Santiago Giménez para darlo todo, Sin embargo, su participación dura apenas unosminutos: en una entrada sufre un grave esguince en el tobillo derecho que, de confirmarse su gravedad, podría complicar los planes de traspaso del Milan. El asalto local para igualar 3-3 y forzar la prórroga chocó contra la defensa de cinco de Tuchel, que resistió los doce minutos de descuento en un Azteca entregado. Inglaterra gana y celebra su tercera clasificación consecutiva a cuartos, eliminando al anfitrión. En la celebración posterior, Jordan Henderson, al volver al campo tras festejar con la afición, tropezó al saltar una valla publicitaria y se fracturó la muñeca, siendo retirado en camilla. Tuchel admitió que la lesión podría acabar con su Mundial.
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