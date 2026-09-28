El inicio de la etapa de Tuchel como seleccionador de Inglaterra sigue encontrándose con obstáculos importantes mientras prepara a su equipo para un crucial partido de la Nations League en Praga. El seleccionador de Inglaterra no contó con Konsa ni O’Reilly durante la sesión principal del lunes en el centro de entrenamiento del Tottenham Hotspur. La Federación Inglesa confirmó que ambos se limitaron a realizar cargas de trabajo individuales en lugar de unirse al grupo principal, aunque el departamento médico no facilitó motivos concretos para su ausencia.

La situación es especialmente frustrante para el cuerpo técnico, dado que tanto Konsa como O'Reilly completaron los 90 minutos en la reciente derrota por 3-2 ante España en Wembley. Con la selección programada para viajar a la República Checa el lunes por la tarde, la falta de tiempo para trabajar los aspectos tácticos de forma integrada podría obligar a Tuchel a modificar su estructura defensiva.