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Inglaterra, golpeada por nuevas preocupaciones por lesiones mientras Ezri Konsa y Nico O'Reilly se pierden el entrenamiento antes del duelo contra Chequia
Tuchel se enfrenta a un dilema en la elección de la defensa
El inicio de la etapa de Tuchel como seleccionador de Inglaterra sigue encontrándose con obstáculos importantes mientras prepara a su equipo para un crucial partido de la Nations League en Praga. El seleccionador de Inglaterra no contó con Konsa ni O’Reilly durante la sesión principal del lunes en el centro de entrenamiento del Tottenham Hotspur. La Federación Inglesa confirmó que ambos se limitaron a realizar cargas de trabajo individuales en lugar de unirse al grupo principal, aunque el departamento médico no facilitó motivos concretos para su ausencia.
La situación es especialmente frustrante para el cuerpo técnico, dado que tanto Konsa como O'Reilly completaron los 90 minutos en la reciente derrota por 3-2 ante España en Wembley. Con la selección programada para viajar a la República Checa el lunes por la tarde, la falta de tiempo para trabajar los aspectos tácticos de forma integrada podría obligar a Tuchel a modificar su estructura defensiva.
La profundidad de la plantilla de Inglaterra, bajo un serio escrutinio
La ausencia de Konsa y O'Reilly no hace más que agravar lo que ya ha sido un periodo complicado para la selección nacional en términos de disponibilidad de jugadores. Inglaterra atraviesa actualmente una importante crisis de lesiones que ya ha provocado que jugadores como Cole Palmer, Declan Rice, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo y Tino Livramento se hayan retirado de la convocatoria internacional.
En una actualización oficial sobre el estado de la plantilla, Inglaterra afirmó: «Ezri Konsa y Nico O’Reilly están siguiendo sus propios programas individuales esta mañana en el campo de entrenamiento del Tottenham Hotspur. Los otros 22 jugadores participan en el entrenamiento grupal antes de que la plantilla parta hacia Praga esta tarde».
Tuchel desahoga su frustración por la congestión del calendario
Anteriormente, el seleccionador de Inglaterra no se había mordido la lengua en su valoración del actual calendario internacional, que considera demasiado exigente para el profesional moderno. Tuchel señaló que la estructura actual, que exige cuatro partidos en un periodo de tres semanas, es casi sin precedentes en términos de intensidad.
«Creo que a los jugadores les habrían encantado tres ventanas cortas. Apenas puedo pensar en un periodo en el fútbol de clubes en el que tengas partidos y una recuperación como la que tenemos ahora. Tenemos sábado-martes y luego otro sábado-martes, así que solo hay dos días entre cada partido. Eso parece demasiado condensado si estás dos semanas y media juntos. No parece del todo correcto, tengo que decir», admitió el seleccionador.
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Se prepara una remodelación defensiva
Si Konsa y O’Reilly son efectivamente baja para el partido contra Chequia, Tuchel se verá obligado a replantear tácticamente la zaga. Para paliar estas bajas, el seleccionador de Inglaterra podría recurrir a Trevoh Chalobah o a Jarrad Branthwaite, del Everton, para liderar la defensa central. Ambos jugadores aportan experiencia en la élite y presencia física, algo que será esencial ante una selección checa robusta.
La posible ausencia de O’Reilly en el lateral izquierdo crea otra vacante que hay que cubrir. Myles Lewis-Skelly, que actuó en el centro del campo durante la derrota ante España, es un candidato natural para retrasar su posición a la línea defensiva. Como alternativa, Lewis Hall, del Newcastle United, sigue siendo una opción, siempre que se haya recuperado por completo de sus propios problemas físicos recientes.
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