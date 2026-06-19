Inglaterra extraña a Harry Maguire, pero se justifica su segunda exclusión por una persistente «preocupación» defensiva en la búsqueda del Mundial 2026

Al preguntarle por la ausencia de un líder en la defensa que mantuviera ordenada la línea, el exlateral inglés Mills —en nombre de betTOM— declaró a GOAL: «De cara al torneo, la defensa siempre iba a ser una preocupación, sobre todo en las últimas fases, ante rivales muy fuertes. Encontrar el equilibrio con la plantilla elegida no es fácil.

Me sorprendió la elección de Stones y Konsa; desde el principio dije que, si Stones estaba en forma, debía jugar. Aun así, yo lo habría asociado con Marc Guehi, ya que ambos se conocen del Manchester City y han entrenado juntos cada día.

Reece James es un lateral fantástico, pero en la izquierda Nico O’Reilly, pese a su buen nivel en ataque, a veces sufre en defensa. Por eso me sorprendió la ausencia de Harry Maguire.

Mira la plantilla: ¿cuándo algunos de esos jugadores son titulares con Inglaterra? No estoy seguro de que lo sean, a menos que haya seis o siete lesionados. En cambio, a Harry Maguire lo sacas del banquillo y lo pones en una defensa de tres si hace falta. También te sirve como arma en ataque.

Así que, sí, aún tengo una o dos preocupaciones defensivas. La segunda parte fue fantástica, pero creo que nos esperan retos mucho más difíciles».