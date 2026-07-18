Inglaterra en el Mundial 2030: Max Dowman y Rio Ngumoha sustituyen a Harry Kane y Jordan Pickford

¿De verdad pensabas que íbamos a dejarlo fuera?

El mayor desafío de Inglaterra en los próximos cuatro años será reemplazar a Harry Kane. El capitán podría jugar otros cuatro años y llegar a un cuarto Mundial cerca de los 37, pero la Euro 2028 en casa parece el broche perfecto para el máximo goleador de la selección.

Además, Inglaterra no tiene muchas alternativas a largo plazo. Sus suplentes en Norteamérica, Ollie Watkins e Ivan Toney, tendrán 34 años en el próximo Mundial, mientras que Dominic Solanke y Dominic Calvert-Lewin, convocados en marzo, también superarán los 30 dentro de cuatro años.

Hace un año Liam Delap parecía la opción más clara, pero tras su decepcionante debut en el Chelsea debe recuperar nivel y confianza antes de ser considerado.

Hay jóvenes prometedores como Shim Mheuka (Chelsea) y, sobre todo, JJ Gabriel (Manchester United), pero hoy por hoy todo indica que Jude Bellingham asumirá un nuevo rol.

Es fácil olvidarlo, pero su mejor momento llegó en 2023, cuando fichó por el Real Madrid y batió los récords goleadores que antes pertenecían a Cristiano Ronaldo. En esa etapa actuó como un falso nueve, ocupando el espacio dejado por Karim Benzema y anticipándose a los extremos para rematar las jugadas.

Su papel le permitía eludir a los defensas y le llevó al podio del Balón de Oro 2024; de haber ganado Inglaterra la Eurocopa, probablemente habría sido el gran ganador individual.

En el Mundial 2026 mostró destellos de aquel nivel: sus llegadas tardías al área le permitieron entenderse con Kane y decidir partidos. Cuando Kane se retire, Inglaterra dependerá aún más de Bellingham, y su evolución hacia una posición de falso nueve parece el paso lógico para el chico de Birmingham.