¿Inglaterra depende demasiado de Harry Kane? El delantero, con 79 goles, se compara con Erling Haaland y Kylian Mbappé

Inglaterra busca acabar con 60 años de espera y todos los ojos están sobre su capitán, un romperécords. Al hablar de la presión de brillar en los grandes escenarios, Kane admitió que, al ser el delantero de una selección top, se espera que marque goles.

Comparó su caso con el de otras estrellas: «En cualquier equipo se espera que el nueve marque. Pienso en Erling con Noruega o Mbappé con Francia: cuando tienes un goleador, se espera que anote. No es algo malo».

Añadió: «Tenemos goles desde otras posiciones. Si vemos la plantilla, hay grandes goleadores y casi todos han ganado títulos este año, lo que es clave».



