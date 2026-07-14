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England line-up vs Argentina GFXGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Inglaterra debe cambiar su banda derecha ante Argentina para alcanzar la final del Mundial

Opinion
Inglaterra
World Cup
T. Tuchel
B. Saka
R. James
FEATURES
Inglaterra vs Argentina

Inglaterra ha tenido un recorrido favorable en el Mundial. El partido contra México en el Azteca fue una prueba de fuego, pero aún no se ha enfrentado a un equipo objetivamente mejor. Ahora llega Argentina, campeona vigente, liderada por Lionel Messi.

La Albiceleste no ha brillado en este torneo y, como Inglaterra, ha dependido de su estrella en los momentos clave. Pero suele dar lo mejor de sí cuando más importa. Es casi la misma plantilla que ganó dos finales ajustadas en el Mundial 2022 y la Copa América 2024. Descartar a Messi en partidos grandes es un error costoso.

¿Cómo puede Inglaterra contrarrestarlo? La buena noticia es que la plantilla está casi al completo: Declan Rice debería estar en forma, Bukayo Saka muestra más chispa y Jude Bellingham sigue brillando. Así pues, GOAL se pone de nuevo en modo «Football Manager» para decidir quién debe ser titular en la selección de Thomas Tuchel en su crucial semifinal del Mundial contra su vieja rival, Argentina...

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero: Jordan Pickford

    Jordan Pickford ha pasado de un mal torneo a uno convincente. Su actuación en el Azteca ya es histórica para Inglaterra. Siempre responde cuando se le necesita.

    Si queremos ser un poco duros, fue decepcionante verle calcular mal el centro/disparo que propició el primer gol de Noruega. Pero si lo hubiera parado, la reacción habría sido: «¡Menuda parada, Jordan!». En el equipo, no hay nada que objetar.

    • Anuncios
  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB: Reece James

    ¡Ha vuelto! Tuchel le dio a Reece James una oportunidad considerable contra Noruega. Jugó casi 50 minutos en su proceso de recuperación de una lesión en el isquiotibial y aportó su granito de arena tanto en el centro del campo como en el lateral derecho.

    Su entrada aportó el control que Inglaterra necesitaba. Aún se desconoce si podrá jugar los 90 minutos, pero Djed Spence aguarda con energía su oportunidad.

  • FBL-WC-2026-MATCH67-PAN-ENGAFP

    CB: Ezri Konsa

    Ezri Konsa rindió mejor como lateral derecho que como central. Sin embargo, no se fía de John Stones para jugar dos partidos de 90 minutos en menos de una semana, tras una temporada irregular en el Manchester City. Por ello, Stones empezará en el banquillo y Konsa será titular.

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  • Marc GUEHI-england-202406(C)Getty Images

    CB: Marc Guehi

    Marc Guehi fue enorme ante Noruega. Inglaterra necesitaba frenar a Erling Haaland, y Guehi lo logró con una actuación valiente y física.

  • FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP

    LB: Nico O'Reilly

    A lo largo del torneo se han cuestionado las dotes defensivas de Nico O'Reilly. Pues ahora debe marcar a Lionel Messi. El argentino se ha desplazado hacia la derecha en los últimos partidos, así que se pedirá a O'Reilly que ayude a contener al ocho veces ganador del Balón de Oro, o incluso que lo marque él mismo. Será su mayor prueba hasta la fecha, y Inglaterra confía en que esté a la altura.

  • Elliot AndersonGetty

    CM: Elliot Anderson

    Elliot Anderson fue el héroe silencioso ante Noruega: firme en el centro mientras los rivales le rodeaban. También simuló bien una falta de Haaland en la jugada previa al posible gol noruego. Por fin se entiende por qué el City pagó tanto por él.

  • Declan RiceGetty

    CM: Declan Rice

    Rice pasó tres días en cama por enfermedad antes del partido contra Noruega, así que aguantar 45 minutos merece reconocimiento. Tuchel decidió sustituirlo al descanso.

    Aun así, estará listo para el miércoles, cuando Inglaterra recupere el motor de su mediocampo en el que será el partido más importante de Rice con la selección.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CAM: Jude Bellingham

    Esto no necesita explicación alguna.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RW: Bukayo Saka

    Es hora de ver cuánto puede aportar Bukayo Saka a Inglaterra. El jugador del Arsenal parece lesionado, y aunque dio una asistencia útil contra México, angustia verle correr. Pero aquí tendrá que hacerlo, porque su aportación defensiva será clave.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ST: Harry Kane

    Harry Kane no brilló contra Noruega, pero no jugó tan mal como para quedarse fuera del equipo. Como dijo Tuchel: «Pasadles el balón a Harry y a Jude, y ellos se encargarán del resto».

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LW: Anthony Gordon

    Tras el partido contra Ghana, donde Anthony Gordon recibió críticas excesivas, se merece ser titular. Gordon brilló en el Azteca, fue clave ante Noruega y ha demostrado ser más polivalente que Marcus Rashford, aunque el exextremo del Barcelona sea mejor rematador que el nuevo.

World Cup
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