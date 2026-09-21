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Inglaterra convoca a dos sustitutos después de que Cole Palmer, Declan Rice y el dúo del Manchester United se retiren de la convocatoria
Tuchel, obligado a hacer cambios tempranos en la convocatoria
Los preparativos de Tuchel para la próxima campaña de Inglaterra en la Liga de Naciones se han visto seriamente alterados por una serie de bajas de alto perfil. El delantero talismánico del Chelsea Cole Palmer, el poderoso Declan Rice, del Arsenal, y el dúo del Manchester United formado por Kobbie Mainoo y Marcus Rashford han sido descartados de la convocatoria. El defensa del Newcastle United Tino Livramento completa la lista de cinco jugadores que no participarán en los próximos compromisos internacionales, lo que deja al técnico alemán con varios huecos por cubrir en su planteamiento táctico.
En respuesta a estas ausencias, Tuchel ha apostado por la juventud y la familiaridad al convocar al centrocampista del Everton James Garner y al capitán del Nottingham Forest Morgan Gibbs-White. Está previsto que ambos se incorporen el martes al resto de la expedición de Inglaterra.
Aunque la baja de titulares consolidados como Rice y Palmer supone un golpe, también abre la puerta para que Garner y Gibbs-White presenten su candidatura a un puesto fijo en los planes del nuevo seleccionador, mientras Inglaterra se prepara para medirse a rivales europeos de primer nivel en el grupo A de la Liga de Naciones.
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Gibbs-White y Garner tienen su oportunidad
Para Gibbs-White, la convocatoria supone un rápido regreso a la dinámica de la selección después de quedarse a las puertas de la lista inicial de 27 jugadores. El líder del Nottingham Forest ya ha sido internacional en seis ocasiones con su país y gozaba de una alta consideración por parte del cuerpo técnico durante el proceso de selección. Al explicar su proceso de toma de decisiones, Tuchel dijo el viernes que Gibbs-White, de 26 años, estuvo cerca de ser incluido en el grupo original, y destacó la regularidad del centrocampista en la Premier League como una razón principal de su inclusión ahora.
Garner también se encuentra de vuelta en la dinámica del primer equipo tras haber representado anteriormente a Inglaterra este año. El jugador del Everton disputó sus dos primeros partidos con la absoluta en marzo pero, al igual que Gibbs-White, no formó parte de la selección que viajó para la Copa del Mundo de 2026.
Gestión de cargas y preocupación por las lesiones
La baja de Palmer es quizá la más sorprendente, dado que hacía poco que había regresado al grupo después de quedarse fuera de la convocatoria para el Mundial. Según se informa, la estrella del Chelsea, que recientemente participó en una dura derrota contra el Brentford, da un paso al lado por gestión de carga y una preocupación menor por una lesión. Parece que se tomó una decisión conjunta entre club y selección para asegurarse de que el jugador de 24 años no agrave ningún problema subyacente.
Los problemas físicos del Manchester United también han influido en la reducción de las opciones de Tuchel. Tanto Kobbie Mainoo como Marcus Rashford tuvieron que ser sustituidos durante el reciente empate 1-1 del United ante el Fulham. Mainoo aguantó 80 minutos en Craven Cottage antes de ser reemplazado, mientras que la salida de Rashford también se debió a molestias físicas.
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Cómo afrontar un complicado calendario de la Nations League
El momento de estas lesiones es especialmente desafortunado dado el calibre de los rivales a los que Inglaterra tiene previsto enfrentarse. Inglaterra debutará en la Liga de Naciones ante una formidable selección española el 26 de septiembre, en un partido que servirá como una dura prueba de fuego para la visión táctica de Tuchel. Después del duelo con las campeonas del mundo, Inglaterra deberá afrontar un doble enfrentamiento contra la República Checa y una complicada salida ante Croacia.
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