Inglaterra 2-1 R. D. del Congo: Cipenda abrió el marcador, luego Kane marcó un doblete. Tuchel avanza a octavos. Próximo rival: México

Inglaterra 1-1 República Democrática del Congo





Goles: 7' Cipenga, 75' Kane





GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS -





86' – ¡Otra vez Kane! Mpasi detiene un disparo de Bellingham, el balón le llega a Kane, se desmarca y marca. Doblete del delantero, que suma 72 goles esta temporada y cierra el partido





75' - ¡Inglaterra empata!Centro de Gordon, Kane se desmarca y bate a Mpasi: 1-1 a un cuarto de hora del final





63' - Gran disparo de Mbuku, desviado a córner: parecía gol.





52' - Rashford se planta, regatea y dispara al primer palo, pero el balón se va fuera. Un minuto después, disparo-centro de Bellingham, desviado, y Mpasi lo saca con una gran intervención.





46' — Se reanuda el partido sin cambios de Tuchel.





Segunda parte





50' — Mpasi vuelve a detener un remate de volea de Kane.





46' - ¡Otro milagro de Mpasi! El portero le niega a Bellingham otro gol que ya parecía hecho: se lanza a por el cabezazo del jugador del Real Madrid





43' - Contraataque inglés: Kane regatea a Mpasi, cae en el área y reclama penalti, pero el árbitro considera que ha simulado.





42' - Tiro al poste de Congo: Wan-Bissaka centra, Wissa bate a Pickford, pero el balón golpea el poste.





35' - ¡Los africanos se salvan dos veces en pocos segundos! Primero, Tuanzebe frena a Kane; luego, Wan-Bissaka despeja el disparo de Rashford con el portero ya batido





29' – Tiro libre inglés: Konsa despeja y, en la continuación, Bellingham cabecea, pero Mpasi despeja.





20' - Nueva ocasión africana: Wissa dispara bloqueado y luego Cipenga lo intenta. Inglaterra, desorientada, no crea peligro y se nerviosa: Bellingham ve la amarilla por falta dura





7' - ¡Sensacional! La República Democrática del Congo se adelanta: centro desde la derecha, todos fallan el control y llega Cipenga, que bate a Pickford por su palo.





Primera parte