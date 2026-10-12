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«¡Ingenuo y estúpido!»: Wayne Rooney carga contra una estrella del Liverpool tras una expulsión devastadora que arruina el partido en Anfield
El Manchester City logra una contundente victoria en Anfield
El City logró una contundente victoria por 3-0 ante el Liverpool en un Anfield al rojo vivo el domingo por la tarde. El esperado encuentro fue el primero del City desde que fue declarado culpable de infringir la normativa financiera de la Premier League.
El partido dio un vuelco drástico en la segunda parte, cuando Gravenberch vio la tarjeta roja en el minuto 62. El árbitro Chris Kavanagh desestimó las airadas protestas del equipo local, y la expulsión dejó al Liverpool completamente expuesto.
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Rooney critica la ingenua decisión de Gravenberch
Gravenberch había sido, posiblemente, el jugador más destacado del Liverpool durante la primera hora, antes de que su expulsión cambiara por completo el partido. Vio su segunda tarjeta amarilla tras derribar torpemente a Jeremy Doku.
En Match of the Day, Rooney fue muy duro en su valoración del centrocampista. El exinternacional inglés calificó al neerlandés de «ingenuo y estúpido» por exponerse a una expulsión.
«Cuando ya te han amonestado y tienes una tarjeta amarilla, te pones en una situación en la que pueden mostrarte la segunda y expulsarte», explicó Rooney. «Fue un poco ingenuo y estúpido en esa segunda amarilla».
Haaland y Doku castigan a un equipo con diez jugadores
La superioridad numérica dio frutos casi de inmediato a los hombres de Enzo Maresca. Erling Haaland adelantó al City con un remate contundente apenas tres minutos después de que Gravenberch abandonara el campo.
Poco después, el suplente Doku amplió la ventaja tras zafarse con habilidad de Victor Munoz y colocar un magnífico disparo en la escuadra de la portería de Alisson. Rayan Cherki sentenció el partido con una brillante jugada individual en el minuto 78.
Pese a la abultada derrota, Rooney mostró cierta comprensión hacia Gravenberch por la primera amarilla que vio, tras cometer una falta sobre Elliot Anderson poco después del descanso. El exdelantero admitió que esa amonestación fue «rigurosa», ya que el centrocampista simplemente golpeó a Anderson en el empeine.
«Creo que la primera amarilla es rigurosa», señaló Rooney. «Está claro que va a por el balón. Elliot Anderson hace un mal control, Gravenberch se lo quita y acaba golpeándole en el empeine, tras lo cual Anderson cae al suelo. Así que probablemente no era amarilla».
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A ambos clubes les esperan grandes compromisos europeos
El impresionante resultado a domicilio mantiene el inicio perfecto del Manchester City en la nueva temporada de la Premier League. El equipo ocupa con comodidad el primer puesto de la clasificación, con tres puntos de ventaja sobre el Arsenal.
Su próximo compromiso será un gran duelo de la Champions League contra el Paris Saint-Germain en el Etihad Stadium. Después, buscará sumar siete victorias en siete partidos cuando vuelva a la competición nacional ante el Ipswich el próximo sábado.
Mientras tanto, el Liverpool se encuentra relegado al noveno puesto tras un fin de semana muy decepcionante. Debe recomponerse rápidamente para afrontar un partido europeo contra el LASK antes de visitar al Brentford en la Premier League.
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