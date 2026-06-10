Todo listo para el primer Mundial con 48 selecciones. Canadá, México y Estados Unidos 2026 arrancan con México-Sudáfrica el jueves 11 de junio. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ofreció una rueda de prensa previa. A continuación, algunas de sus respuestas sobre los temas más complejos.
Traducido por
Infantino: «Yo mismo habría conducido el autobús de Irán desde Teherán hasta Estados Unidos. ¿El árbitro sancionado? No podemos controlarlo todo»
PROBLEMAS ORGANIZATIVOS
«No me arrepiento de nada. Conozco bien el mundo de la organización de eventos y, claro, hay problemas: algunos vienen de Estados Unidos, otros de Canadá y México. Siempre hacemos todo lo posible».
El árbitro Artan no ha sido admitido en Estados Unidos.
«Hemos implantado una política de visados de la FIFA y funciona bien. Se han revocado las fianzas que el Gobierno de Estados Unidos quería exigir. Cada país tiene su propio Gobierno y, sin visado, no es fácil entrar. La seguridad es lo primero; confíen en nosotros, estamos trabajando para que todo sea lo más positivo posible. A veces todo sale bien, como con Irán, que está aquí; otras veces enfrentamos imprevistos, como lo ocurrido con el árbitro somalí. No podemos controlar todo, pero siempre buscamos soluciones.
IRÁN EN EL MUNDIAL
«Me alegro de que estén aquí; habría conducido un autobús desde Teherán para traerlos yo mismo. Ha habido dificultades, pero no ha sido fácil. Espero que, cuando juegue Irán, el ambiente en el estadio sea positivo. Estoy orgulloso del trabajo de mi equipo y de la colaboración de los países anfitriones, que han hecho posible que todo salga a la perfección».