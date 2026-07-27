Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quiso decir la suya en las redes sociales sobre la Copa del Mundo, quitándose más de una espina: «A todos aquellos que se perdieron nuestro hermoso deporte, las emociones, las celebraciones, las risas, las lágrimas, los engaños y la alegría. A todos vosotros que os perdisteis la oportunidad de ver a niños, recién nacidos, abuelos y padres reunirse para este espléndido evento, os pido disculpas porque los partidos han terminado y lamento que os hayáis perdido toda esa alegría y esa unión —se lee en el mensaje del presidente de la FIFA—. Lamento que hayáis estado tan abrumados por el odio y las críticas como para perderos todo. A quienes, detrás de sus bolígrafos y papeles, detrás de sus pantallas, difunden odio y falsos rumores, quiero decirles que mientras vosotros estáis sentados en segunda fila, nosotros, en la FIFA, estamos en primera línea organizando, trabajando duro y ofreciendo el mejor espectáculo del mundo. Mientras vosotros os escondéis, nosotros exploramos las calles de Canadá, México y Estados Unidos, hablamos con los aficionados, interactuamos con la gente y garantizamos la seguridad de todos. Mientras vosotros os dividís, nosotros nos unimos».