Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quiso decir la suya en las redes sociales sobre la Copa del Mundo, quitándose más de una espina: «A todos aquellos que se perdieron nuestro hermoso deporte, las emociones, las celebraciones, las risas, las lágrimas, los engaños y la alegría. A todos vosotros que os perdisteis la oportunidad de ver a niños, recién nacidos, abuelos y padres reunirse para este espléndido evento, os pido disculpas porque los partidos han terminado y lamento que os hayáis perdido toda esa alegría y esa unión —se lee en el mensaje del presidente de la FIFA—. Lamento que hayáis estado tan abrumados por el odio y las críticas como para perderos todo. A quienes, detrás de sus bolígrafos y papeles, detrás de sus pantallas, difunden odio y falsos rumores, quiero decirles que mientras vosotros estáis sentados en segunda fila, nosotros, en la FIFA, estamos en primera línea organizando, trabajando duro y ofreciendo el mejor espectáculo del mundo. Mientras vosotros os escondéis, nosotros exploramos las calles de Canadá, México y Estados Unidos, hablamos con los aficionados, interactuamos con la gente y garantizamos la seguridad de todos. Mientras vosotros os dividís, nosotros nos unimos».
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Infantino, tras el Mundial de 2026: «Vosotros sembráis odio, nosotros unimos al mundo»
LA PRESENCIA DE IRÁN
«Mientras vosotros sembrabais odio, nosotros trabajábamos incansablemente para unir a dos países en guerra —prosiguió Infantino—. Irán entró en Estados Unidos sin incidentes ni conflictos. Cuando la selección iraní comenzó a jugar, todos los cánticos contra ellos se transformaron en un único himno. Los aficionados se convirtieron en el país, se convirtieron en el equipo y apoyaron al Team Melli. Ese es el poder del fútbol. La selección iraní obtuvo los visados para entrar porque el fútbol es sinónimo de paz. No de política. El fútbol es sinónimo de unidad, no de división. El fútbol es más grande que el odio y la discriminación»
CASO BALOGUN
«De hecho, decisiones arbitrales “discutibles” o medidas disciplinarias “extrañas”, como por ejemplo tarjetas rojas o amarillas potencialmente erróneas o posteriores decisiones de no sancionar a los jugadores en determinadas situaciones, son una práctica común y ampliamente aceptada en algunas de las ligas más importantes del mundo. A las plumas y al papel, a todas las pantallas, ojalá encontréis amor y paz donde las personas que están detrás de vosotros no han conseguido encontrarlos. Que encontréis la paz; nosotros, en la FIFA, hemos encontrado la nuestra y la difundimos ofreciendo la Copa del Mundo más extraordinaria de la historia. Que el fútbol se eleve por encima de todo odio».
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